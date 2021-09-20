Tarihi kente ilgi büyük

Hüseyin ÇİÇEK

Bir bölümü 2020 yılı Ekim ayında halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'a ziyaretçi akını sürüyor. Yerli ve yabancıların büyük ilgili gösterdiği Maraş’ta dün de yoğunluk vardı. Pazar tatilini fırsat bilenler, Maraş’ın ziyarete açık kısımlarını gezdi.

Gazimağusa Belediyesi, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hoş zaman geçirmeleri için büfeler ve bisiklet kiralama noktasını ziyaretçilerin hizmetine sunmaya devam ediyor.

Ziyarete açık bölgede bulunan, toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan 2 farklı plaj bölgesine Gazimağusa Belediyesi tarafından plaj şemsiyeleri ve şezlonglar yerleştirilirken, can güvenliği ve sağlık tedbirleri kapsamında cankurtaran görevlendirildi.

Aileleriyle birlikte, tarihi bölgede gezinti yapanlar fotoğraf çekmeyi ihmal etmezken, kimisi de bisiklet kiralayarak, tarihi kenti gezdi.

Maraş açılımı

Bakanlar Kurulu, 18 Haziran 2019'daki toplantısında

1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılmış, o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu.

Kapalı Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat 2020'de Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021, 11:07