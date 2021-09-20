‘Toplumun ruh sağlığı bozuldu’

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, toplumun Covid-19 riski yaşarken, psikolojik bir travma geçirdiğini belirterek, ekonomik olarak geçtiğimiz bu zor dönemde insanlar için önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Çakıcı, ülkede pandemi sürecinde alkol ve uyuşturucu kullanımında artış olduğunu söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Çakıcı, katıldığı bir programında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede para kaynaklarının artırılması için neler yapılması gerektiğine işaret eden Çakıcı, parti olarak hazırladıkları bir manifesto olduğunu ve el broşürü olarak halka da ulaştırmak istediklerini söyledi.

Vergi Reformu’nun gerekliliğini ifade eden Çakıcı, şöyle devam etti:

“Turizm ve eğitim adı altında yüzde 0, Kurum ve Gelir Vergisi muafiyeti olan çok büyük şirketler var. Bunların getirileri 2 milyar TL’dir. Yüzde 20 Kurum ve Gelir Vergisi alınsa 300 milyon TL yapar ki ekstra kaynak elde edilmiş olacaktır. Hastane kuran biri olarak ben de birçok kişi gibi Kurum ve Gelir Vergisi'ni ödüyorum. 5 yılı dolduran herkes, Kurum ve Gelir Vergisi ödemelidir.”

Tarım Reformu’nun da gerekliliğine de dikkat çeken Çakıcı, bütün dünyada, AB’de ve Türkiye’de çiftçinin kim olduğu kriterlerle belirlendikten sonra gerekli yardımların yapıldığını, KKTC’de ise 10-15 ailenin yıllardır bu yardımlardan herkesten fazla yararlandığının görüldüğünü ileri sürdü. Çakıcı, bu yapının doğru olmadığını, bütün orta ve küçük çiftçilerin batmasına yol açan bir sonuç doğurduğunu söyledi.

Ruhsal bozukluklar arttı

Çakıcı, dünyada sadece Covid-19 pandemisi değil, ruhsal bozuklukların arttığı bir pandemi daha yaşandığını belirterel, ülkede pandemi sürecinde alkol ve uyuşturucu kullanımında meydana gelen artışa dikkat çekti.

Alkol ve uyuşturucu kullanımının artmasının, suç oranlarının artmasına neden olduğunu ifade eden Çakıcı, aile içi şiddet olaylarının yüzde 40 arttığını belirterek, anti depresan ilaçların kullanımında da artış yaşandığını söyledi.

Toplum depresyonda diyebiliriz

“Aslında toplum depresyonda diyebiliriz” diyen Çakıcı, şunları ifade etti:

“Ben 30 yıllık psikiyatristim. Meslek hayatımda ilk kez bu dönemde bu kadar çok acil arama ve başvuru alıyorum. Sıkıntı yaşayan insan sayısı yüzde 20 civarındaydı. Son dönemde bu iki katına çıktı. Hastalanmayan yüzde 20 kadar kişi de hastalanmaya başladı. Hafif olanlar ise ağırlaştı.”