Öğrenciler mağdur oldu

Ömer KADİROĞLU

Şoför Okulları Kooperatifi yıllardır sektörde yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek için önümüzdeki Perşembe günü eylem yapacak.

Şoför Okulları Kooperatifi Başkanı Barış Tilki, yıllardır sektörde birçok sorun olduğunu ancak hiçbir hükümet döneminde çözülemediğini ifade etti. Diyalog’a konuşan Tilki, sorunların üstüne salgın başladığını, bu nedenle aylardır ehliyet sınavı yapamadıklarını dile getirdi. Yüzlerce öğrencinin mağdur olduğunu belirten Tilki, “Ya Perşembe günü bize kalıcı bir yol çizerler ya da anahtarları teslim edeceğiz” dedi.

Ehliyet sınavlarını yapamadıklarını ifade eden Tilki şunları söyledi:

Şoför Okulları Kooperatifi olarak eylem kararı aldık. Yıllardır trafiğe ve sektöre gereken önem verilmedi. Gerek pandemiden dolayı gerekse geçmiş hükümet yani eski Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan döneminde birtakım sıkıntılarımız olmuştu. 6 ay pandemiden, 3 ay da geçmiş hükümetten dolayı biz ehliyet sınavlarını yapamadık ve vatandaşlar ehliyetlerini yenileyemedi. Bu noktada sözler verilmesine rağmen şoför okullarına destek olunmadı. Yüzlerce öğrencimiz sınav için bekliyor. Şu anda 3 müfettiş sınav yapmaktadır. Öğrencilerimiz harçlarını yatırmış olmalarına rağmen sınava alınmıyorlar ve onlarla sorun yaşamaya başladık. Bu nedenle Perşembe günü saat 10.00’da sınava girmeyi bekleyen öğrencilerimizle birlikte Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde araçlı eylem yapma kararı aldık.”

Eyleme öğrenciler de destek verecek

Yetkililerin öğrencilere izahat vermesi gerektiğini ifade eden Tilki sözlerini şöyle sürdürdü:

Yetkililer bu insanlara neden sınava giremediklerini açıklasın. Çünkü biz hem yorulduk hem de müşterilerimizle sorun yaşıyoruz. 2017 yılında üç müfettiş rüşvetten açığa alındı ve hala daha bu dava sonuçlanmadı. Bizler davanın sonuçlanması, yollardaki eksiklikler, şoför okullarının yetersiz ve denetimsiz olması, sınav yapan müfettişlerin yetersiz olması, sınavlarda bir standart olmaması, sınav yerlerinin uygun olmaması, yüksek rakamlarla ehliyet yenileme ve buna rağmen hizmet alınamaması ve yeterli polis olmaması nedeniyle eylem yapacağız. Ya Perşembe günü bize kalıcı bir yol çizerler ya da anahtarları teslim edeceğiz. Kendileri yapsın bizleri de memur olarak istihdam etsinler. Üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı yerine getirsek de hak ettiğimiz hizmeti ve desteği göremiyoruz. Bine yakın öğrencimiz ve çok sayıda şoför okulu ile Perşembe günü eylemde olacağız.”

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021, 09:28