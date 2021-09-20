Heyecan verdi

Başbakan Ersan Saner, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasını (İTSO) ziyaret etti.

Başbakan Saner, ziyarette yaptığı açıklamada “ Hedefimiz KKTC’nin tümüyle serbest bölge olmasıdır“dedi

İTSO Yönetimi tarafından kapıda karşılanan Başbakanı Ersan Saner’e bölge ekonomisi hakkında İTSO Başkan Yardımcısı Muhsin Yeter tarafından bilgi verildi.

Rakamlar dikkate alındığında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesini arzu ettiklerini belirten Muhsin Yeter; “İki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için birbirimize her konuda öncelik tanımamız ve birlikte çalışmamızda yarar olduğunu düşünmekteyiz” dedi.

Yeter, iş insanlarının karşılıklı olarak yatırım yapmasının da önemine vurgu yaptı.

Saner: KKTC neden Singapur olmasın?

Başbakan Ersan Saner de, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Muhsin Yeter’e bilgiler için teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ağırlıkla hizmet sektörüne dayalı faaliyet gösterdiğine işaret eden Saner, Bilişim sektörüne ait AR-GE çalışmalarının yapılması, yazılım sektörü ve buna bağlı olarak teknolojik ürünlerin geliştirilmesi için çok ciddi bir çalışma temposu içerisinde olduklarını söyledi.

Saner “2022’de Kuzey Kıbrıs’a Serbest Bölge kurulması girişimlerimiz var. Burada hedefimiz farklı bir vizyon ortaya koyarak Kuzey Kıbrıs’ın neden bir Dubai neden bir Singapur olmasın diyoruz. Biz de sizleri Kuzey Kıbrıs’a bekliyoruz ve yatırım yapmaya davet ediyoruz. Çünkü İskenderun bölgesi bizim tam aradığımız yatırımcı iklimine haiz bir ” dedi.

Duygulandım

Saner, ayrıca Hatay'ın İskenderun ilçesinde gazilerle bir araya geldi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliğinde konuşan Saner, gazilerin gününü kutladı.

Kıbrıs gazilerini gördüğü için duygulandığını dile getiren Saner, Kıbrıs Türk halkının selam ve sevgilerini getirdiğini belirtti.

Saner, daha sonra gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi, İskenderun sahilinde bulunan Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinin isimlerinin bulunduğu anıtı ziyaret etti.

İskenderun Limanı ve Demir Çelik Fabrikasında inceleme de yapan Saner, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulundu. Saner'in inceleme ve ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.

Başbakan Saner, Payas Belediyesini de ziyaret etti. Saner, daha sonra Mimar Sinan tarafından 1574 yılında yaptırılan Payas ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.