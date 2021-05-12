‘Doğru bir yaklaşım değil’

Beyzade ÜNALMIŞ

Yenicami çalıştırıcısı Özgü Bayraktar, önlerinde önemli bir sürecin olduğunu ve bunu çok iyi değerlendireceklerini ifade etti.

Yenicami takımının her zaman transfer politikasında doğru ve sağlıklı yol çizdiğini ifade eden Özgü Bayraktar, daha sezon başlamadan takımın milli oyuncusuna teknik adam tarafından gelen teklifin ise doğru bir yol haritası olmadığını ifade etti.

Önlerindeki takvimin artık kendileri adına netleştiğini ifade eden Yenicami çalıştırıcısı Özgü Bayraktar, bu bağlamda oyuncuların da takibini ele aldıklarını söyledi. 21 Mayıs’ta oyuncu grubu ve yönetimle bir araya gelip yemekli bir toplantı gerçekleştireceklerini söyleyen Bayraktar, 1 Haziran tarihindeki başlangıç öncesi bu toplantının olacağını açıkladı.

Uzun ve yorucu bir hazırlık dönemi olacağına değinen genç çalıştırıcı ,12 ile 14 arasında hazırlık maçı planladıklarını söyledi.



Hazırlık döneminin altıncı haftasından sonra hazırlık maçlarına başlayacaklarını ifade eden Yenicami çalıştırıcısı Özgü Bayraktar, oyuncu grubuna dinlenme sürecini iyi ayarlamak zorunda olduklarını vurguladı.

Transfer listemiz hazır

Takıma takviye konusunun sorulması üzerine açıklama yapan Bayraktar, John Ebuka, John Okoli ve Kenneth sürecinin değerlendirmesini yapacaklarını söylerken 3 isimden birinin aralarında olacağını açıkladı.

Yerli transfer konusunda ise yönetime 4-5 isim verildiğini 2 isimin direk 11 oyuncusu olduğunu söyleyen Özgü Bayraktar, diğer isimlerin ise genç isimler olduğunu ifade etti. Transfer konusunda her zaman olduğu gibi yine titiz ve doğru yol haritası seçtiklerini söyleyen Bayraktar, kulübünde bütçe anlamında şartlarının iyi olması durumunda bu süreci iyi değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Takımın önemli bir ismine kısa süre önce bir teknik adamdan ciddi vaatler verilerek transfer teklifi geldiğini de belirten Özgü Bayraktar, bu çizilen yol haritasının ise yanlış olduğunu ifade etti.

Ülkede bulunan Zihni Temelci konusuna da son olarak değinen Yenicami çalıştırıcısı Özgü Bayraktar, Zihni’nin önemli bir isim olduğunu ülkede tutmak için yönetime ısrarcı olduğunu ifade ederken, tüm şartları bu konuda zorlayacaklarını ancak Zihni’nin alacağı her karara ise saygı duyacaklarını sözlerine ekledi.