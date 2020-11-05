‘Doğru yönetemiyorlar’

Beyzade ÜNALMIŞ

Ülke futbolunda yaşanan belirsizlik devam ederken Süper Lig temsilcisi Girne Halk Evi dün kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Girne Halk Evi Kulübü Başkanı Veli Esendağlı, Teknik Direktör Emre Perçinci ile birlikte futbolcular Esin Sonay ve Aksel Kaptanoğlu toplantıda yer alan isimler oldu. Kulüp Başkanı Veli Esendağlı futbolun çok kötü bir dönemden geçtiğini ve futbolu yönetmesi gerekenlerin ne yazık ki; futbolu doğru yönetemediklerini söyledi. Teknik Direktör Emre Perçinci ise, sürecin açıkça oyalama şeklinde geçtiğini ve bunun devam etmesi durumunda birçok oyuncunun BAL ligine kayabileceğini aktardı. Esin Sonay futbolun halen daha başlayamayışının sebebinin maddi ve siyasi olduğunu söylerken, Aksel Kaptanoğlu ise bu süreçte oyuncuların da yeterli iradeyi ortaya koymadığını ifade etti.

Veli Esendağlı: Kulüpler Birliği işlevini yapmıyor

Girne Halk Evi Kulübü Başkanı Veli Esendağlı sözlerine başlarken biraz daha kalabalık bir basın mensubu beklediğini belirtirken, futbolun çok kötü dönemden geçtiğini ve futbolu yönetmesi gerekenlerin futbolu doğru yönetmediklerini söyledi. Kulüpler Birliğinin işlevini ne yazık ki; yapmadığını ve Girne Halk Evi olarak ayın yirmi beşinde federasyona verdikleri yetkiyi geri aldıklarını söyleyen Veli Esendağlı, kimsenin kendileri adına görüşme yapmamasını, zaten Kulüpler Birliği olduğuna da inanmadıklarını söyledi. Genel kurulda federasyon başkanının yıl bitmeden 2020-2021 sezonunun başlayacağını söz vermesine rağmen sözünde durmadığını da aktaran Esendağlı, bu nedenle kulüp olarak verdikleri yetkiyi geri çektiklerini vurguladı.

Futbol seçime alet edildi

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında basın mensuplarına yaptığı konuşmanın geç kalınmış bir açıklama olduğunu belirten Girne Halk Evi Kulübü Başkanı Veli Esendağlı, o gün yaptığı açıklamaları seçim öncesinde yapması gerektiğini yoksa sonrasında yapılan konuşmanın hiçbir anlam taşımadığını söyledi. Ne acıdır ki; 2020 sezonunu kaybettiklerini bu gidişle futbolun 2021’de ancak ve ancak Temmuz ayında başlayabileceğini belirten Veli Esendağlı ancak o dönemde de futbolcu bulamayacaklarını söyledi. Geçmiş dönemlerde Niyazi Nizam’la görüştüğünü PCR testi yapılmadan, önlemler alınmadan sürecin zor olduğunu ve Serkan Şimşek örneği verildiğini aktaran Esendağlı, sonrasında ise Girne’de hazırlık maçı yapıldığını ve oraya hakem atandığını hatırlattı. Ülke futbolunun bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde seçime alet edildiğini, federasyon başkanının seçim arifesinde susup seçim sonrasında konuşmasının ayrı bir olay olduğunu söyleyen Girne Halk Evi Kulübü Başkanı Veli Esendağlı, bu kadar yalanın olduğu bir ortamda Hasan Sertoğlu’nun neden 1,5 ay beklediğini ve erken davranıp konuşmadığını ise halen daha merak ettiğini belirtti. Kendilerinin genel kurulda sezonun oynanması gerekir ve 2020-2021 sezonun başlaması gerekir diye kendilerine federasyon başkanı tarafından konuşmada yapılan açıklama sonrası yetki verildiğini hatırlatan Esendağlı, ancak günün sonunda ise sürecin çok farklı geliştiğinin altını çizdi. Kulüpler birliğinin seçimli genel kurul yapmadığı sürece aralarında olmayacağını da hatırlatan ve vurgu yapan Esendağlı, Kulüpler Birliğinin istifa ettiği bir yerde istifası kabul olunmaz gidip dinlenip gelinmesi söylenen bir yerde kendilerinin işinin olunmadığını ifade etti. Kendilerinin ne hakem, ne basın, ne antrenör ne kulüp başkanı nede federasyon başkanı ile alıp veremedikleri bir şeyin olmadığını aktaran Veli Esendağlı, hepsinin değerli olduğunu ancak ilgili nokta kimse ölü taklidi yapmasın ve çıkıp cesurca futbolun akıbetiyle ilgili olarak açıklama yapmasını istedi. Temaslı takip sistemi ile futbolun başlamasının zor olduğunu da hatırlatan Esendağlı, futbolun patronlarının kulüp başkanları olmadığını sözlerine ekledi.

Emre Perçinci: Süreç oyalama ile geçildi

Toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkürle konuşmasına başlayan Girne Halk Evi Teknik Direktörü Emre Perçinci, sürecin tamamen oyalama ile geçildiğini söyledi. Sürecin böyle devam etmesi durumunda birçok oyuncunun BAL ligine kayacağını belirterek bu dönemde futboldan uzak kalınmanın ya da futbolun durmasının oldukça zor olduğunu söyledi. Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nun kendisine kırgın olduğunu ve kendisini görmek istemediğini öğrendiğini söyleyen Girne Halk Evi Kulübü Başkanı Emre Perçinci, eğer bunun sebebinin ortaya koyduğu fikir içinse asla geri adım atmayacağının bilinmesini istedi. Kendisinin ilk günden beri düşüncesinin futbolun oynanması yönünde olduğunu bunu kendi kulüp başkanı ile de paylaştığını söyleyen Eme Perçinci, başkanın düşüncesinin farklı olması durumunda ise kendisinin istifa edeceğini başkanı Veli Esendağlı ile paylaştığını söyleyen genç çalıştırıcı bu dönemde futbolun durması durumunda ise performansın oyuncularda geri gelemeyeceğini hatırlattı.

Esin Sonay: Futboldan soğudum

Girne Halk Evi’nin tecrübeli ismi Esin Sonay salı akşamı yapılan toplantıda kendisinin geçtiğimiz günlerde dernek adına da konuşma yaptığını ve ses getirmeye çalıştıklarını söyledi. Son dönemde temaslı – temassız konusunun konuşulduğunu belirten Esin Sonay, kendisine göre futbolun oynanmama sebebinin siyaset ve maddiyat olduğunu söyledi. Kendisinin futbolun oynanacağını düşünmediğini ve bu işten soğuduğunu aktaran tecrübeli oyuncu, kendisi gibi birçok kesimin de futboldan soğuduğunu söyledi. Birçok ilgili federasyonun aktivitelere başladığını ancak futbolun başlamadığını söyleyen Esin Sonay futbolun başlaması için iğnenin çıkmasını beklediklerini düşündüğünü söyledi. Aylardır bu sürecin devam ettiğini ve bir sonucun alınamadığını hatırlatan Girne Halk Evi oyuncusu Esin Sonay, artık çıkıp sebebini göstererek açıklama yapılmasını çözümü var ya da yok söylenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Aksel Kaptanoğlu: Yeterli iradeyi gösteremedik

Girne Halk Evi takımının bir başka önemli ismi Aksel Kaptanoğlu ise yaptığı açıklamada futbolu ilgilendiren tüm kurum ve kuruluşları dinlediklerini belirterek, sorunun bu süreçte maddiyat olduğunu anladıklarını söyledi. Altyapıların ve birçok spor branşının devam ettiği ülkede futbolun durmasının yanlış olduğunu söyleyen Aksel Kaptanoğlu, işin tamamen maddiyata dayalı olduğunu söyleyerek, bu süreçte futbolcular olarak kendilerinin de yeterli iradeyi göstermediklerini sözlerine ekledi.