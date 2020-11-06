Yaptırım istiyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi telekonferans toplantısında konuştuğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesine göre; Türkiye aleyhindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Dördüncü Devletlerarası Başvuru ile ilgili kararların uygulanması gerektiğini söyleyen Hristodulidis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs aleyhindeki “tahriklerinin” giderek arttığını iddia etti.

Habere göre, Hristodulidis, Türkiye’nin “yeni ve tehlikeli oldu-bittiler yaratmak” maksadıyla, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek Maraş’ın bir kısmını açma kararı almalarını kınadıklarını ifade ederken, BM Güvenlik Konseyi’nin bu konudaki tepkisinin net şekilde ortaya konduğuna işaret etti.

Hristodulidis, Bakanlar Komitesi olarak, Türkiye aleyhindeki kararların tam olarak uygulanabilmesi için mücadeleye devam etmenin kolektif görev olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmasında kayıplar meselesine de değinen Hristodulidis, Kıbrıs’taki kayıpların yarısının akıbetinin, “Türk işgalinin üzerinden 46 yıl geçmiş olmasına rağmen” belirlenememesinin utanç olduğunu ve bunun, uluslararası insan hakları koruma sisteminin gerektirdiklerini yansıtmadığını ifade etti.