‘Tahribat giderilmeli’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman, demokrasimizin onlarca yıl geriye gittiğini söyledi.

Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının, varlığını, kimliğini, kültürünü geleceğe taşıma hedefi çerçevesinde yaşamsal öneme sahip olan iradesi ve özgüveni ciddi hasar gördü" dedi. Erhürman, “Yaratılan tahribatı giderme, bu halkın çaresizliğe ve umutsuzluğa hapsedilmesine izin vermeme mecburiyetimiz var. On yıllardır sürdürdüğümüz varoluş mücadelesinde vazgeçme ya da duraksama lüksümüz yok” şeklinde konuştu.

Erhürman şunları ifade etti:

“Kıbrıs Türk demokrasisi onlarca yıl geriye gitti. Hukukun üstünlüğü ilkesi açısından da, ekonomi açısından da, Kıbrıs Türk halkının Türkiye ve dünyayla ilişkileri açısından da, içeride kimseyi ötekileştirmeden "biz" olma çabası açısından da durum farklı değil. Kıbrıs Türk halkının, varlığını, kimliğini, kültürünü geleceğe taşıma hedefi çerçevesinde yaşamsal öneme sahip olan iradesi ve özgüveni ciddi hasar gördü. Yaratılan tahribatı giderme, bu halkın çaresizliğe ve umutsuzluğa hapsedilmesine izin vermeme mecburiyetimiz var. On yıllardır sürdürdüğümüz varoluş mücadelesinde vazgeçme ya da duraksama lüksümüz yok. İrademize sahip çıkmak, kendi kendine yeten bir ekonomi yaratmak, demokratik, laik, hukukun üstünlüğüne bağlı bir yönetsel yapı oluşturmak, başta "Kıbrıs sorunu" olmak üzere sorunlarımıza diyalog yoluyla uluslararası hukuk temelinde çözümler üretmek ve halkımızı dünyayla buluşturmak boynumuzun borcu.”