45 gün sonra ‘yeni’ bir kurultay yapılacak

Ulusal Birlik Partisi’nde cumartesi yapılacak genel başkanlık seçimi ikinci turu öncesinde şok bir haber geldi.

Olağanüstü kurultay Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’un imzalarıyla resmen iptal edildi.

7 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan kurultayın ikinci turu iptal oldu, 45 gün sonra ‘yeni’ bir kurultay yapılacağı açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020, 17:25