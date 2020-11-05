45 gün sonra ‘yeni’ bir kurultay yapılacak

KURULTAY İPTAL EDİLDİ 

45 gün sonra ‘yeni’ bir kurultay yapılacak

Ulusal Birlik Partisi’nde cumartesi yapılacak genel başkanlık seçimi ikinci turu öncesinde şok bir haber geldi. 
Olağanüstü kurultay Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’un imzalarıyla resmen iptal edildi.
7 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan kurultayın ikinci turu iptal oldu, 45 gün sonra ‘yeni’ bir kurultay yapılacağı açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020, 17:25
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
vatandas
vatandas - 53 dakika Önce

bakın arkadaslar ubp paraları nere harcarlar ama halka bısey yok halkını nasıl dusunmezler kendılerını halkı sectı ama onlar kendılerını dusunur dovuzun cıkması aldıgımız masslar buhar oldu uctu artık halkın dayanacak gucu kalmadı utanın artık

banner456

banner459

banner474

banner460