Ulusal Birlik Partisi’nde cumartesi yapılacak genel başkanlık seçimi ikinci turu öncesinde şok bir haber geldi.
Olağanüstü kurultay Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’un imzalarıyla resmen iptal edildi.
7 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan kurultayın ikinci turu iptal oldu, 45 gün sonra ‘yeni’ bir kurultay yapılacağı açıklandı.
45 gün sonra ‘yeni’ bir kurultay yapılacak
KURULTAY İPTAL EDİLDİ
Ulusal Birlik Partisi’nde cumartesi yapılacak genel başkanlık seçimi ikinci turu öncesinde şok bir haber geldi.
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YORUMLAR
bakın arkadaslar ubp paraları nere harcarlar ama halka bısey yok halkını nasıl dusunmezler kendılerını halkı sectı ama onlar kendılerını dusunur dovuzun cıkması aldıgımız masslar buhar oldu uctu artık halkın dayanacak gucu kalmadı utanın artık