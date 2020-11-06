Destek istedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi kabul ederek görüştü; Lillie, Tatar’ı Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, egemen eşitlik temelindeki vizyonunu ve bunun sürdürülebilir istikrar ve iş birliği için nedenlerini anlatarak, başta doğrudan uçuşlar olmak üzere, Kıbrıs Türk halkı üzerindeki izolasyon ve kısıtlamaların kaldırılmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; İngiltere’nin, Kıbrıs’la olan tarihi, siyasi ve ekonomik bağları nedeniyle, Kıbrıs Türk tarafının uluslararası alanda daha adil bir muamele görmesi ve iki taraf arasındaki siyasi ve ekonomik dengesizliğin kaldırılmasında yardımcı olabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası toplumun bugüne kadar Kıbrıs Türklerine uyguladığı ayrımcılığı gidermesinde İngiltere’nin katkıda bulunmasını beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Rum lider Anastasiadis ile görüşmesinin de değerlendirildiği toplantıda, ayrıca Maraş, hidrokarbonlar ve diğer konular da ele alındı.

KHK Üyeliğine Hüseyin Kavaz’ı atadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) boş bulunan üyeliğine, dünden geçerli olmak üzere Hüseyin Kavaz’ı atadı.

Din adamlarından Tatar’a kutlama

Kıbrıs’taki dini liderler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesinden dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Din İşleri Başkan Vekili Fahrettin Öğdü ve Din İşleri Başkanlığı Güney Kıbrıs Temsilcisi ve Hala Sultan İmamı Şakir Alemdar’ı kabul etti.

Merhum Ecevit’i andı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye eski Başbakanlarından merhum Bülent Ecevit’i,

14. ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle andı.

Yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türkü’nün Barış Harekatı’nın mimarlarından merhum Başbakan Bülent Ecevit’e müstesna bir sevgi duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında, “Kıbrıs Türkü, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın mimarlarından merhum Başbakan Bülent Ecevit’e müstesna bir sevgi duyar. Sayın Ecevit’i 14. ölüm yıl dönümünde, sevgi, saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun.” ifadelerine yer verdi.