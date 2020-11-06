Yıl sonunda aşılama olacak

Coronavirüsü aşısı çalışmalarında en önde gösterilen AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot, toplu aşılamaya yıl sonunda başlanabileceğini söyledi. Soriot, aşının fiyatının da 34-42 TL bandında olacağını vurguladı. Coronavirüsü dünya çapında can almaya devam ederken, herkesin gözü kulağı aşı ve ilaç çalışmalarında. Mevcut çalışmalarda en önde gösterilen Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği aşı adayı.

AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot aşıdaki son durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABD merkezli Bloomberg’e konuşan Soriot, aşının yıl sonunda geniş çaplı olarak uygulama için hazır olabileceğini söyledi.

Yaz aylarında enfeksiyon oranlarının düşmesiyle klinik deneylerin yavaşladığını belirten Soriot, vakaların yeniden artmasıyla ihtiyaç duydukları verilere ulaşma imkanı bulduklarını ifade etti.

Deneyler sürüyor

Klinik deneylerin önemine dikkat çeken Soriot, “Günün sonunda aşının henüz işe yarayıp yaramadığını bilmiyoruz. Sonuçlar buna ve ne kadar uzun süre koruduğuna ilişkin diğer sorulara da yanıt verecek. Geniş çaplı olarak aşılamaya 2021 Ocak’ta geçilmesi mümkün. Aralık ayında bile olabilir” dedi.

İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham’ın yalnızca 4 milyon doz aşının yıl sonuna yetişebileceği yönündeki sözlerine de yanıt veren Soriot, onay aldıkları takdirde yüz milyonlarca dozu yetiştirme konusunda kendilerine güvendiklerini söyledi.