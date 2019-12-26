Dört kişiye ödül

Diyalog Gazetesi ile İpekay iş birliğinde organize edilen Nivea Men ödülleri dün düzenlenen törenle verildi.

Diyalog Gazetesi Spor Servisi tarafından on beşinci haftanın antrenörü seçilen MTG Teknik Direktörü Ali Oraloğlu, haftanın futbolcusu seçilen Merit Alsancak Yeşilova futbolcusu Burak Koçar, haftanın genç yeteneği seçilen DTB U21 futbolcusu Ali Savaşan ve haftanın hakemi seçilen Hakan Muhtaroğlu ödüllerini düzenlenen törende aldı.

Ali Oraloğlu’nun ödülünü Ali Samancıoğlu aldı

Takımını Cihangir deplasmanına iyi hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı oyuna yaptığı hamleler ve verdiği direktiflerle maçın kazanılmasında ön plana çıkan isim oldu. Ali Oraloğlu özel nedenlerden dolayı katılamadığı törende ödülünü Ali Samancıoğlu aldı.

Burak Koçar ödülünü Paşa’dan aldı

Yenicami deplasmanında galip gelen Merit Alsancak Yeşilova’da golcü isim Burak Koçar iyi oyununu güzel golle taçlandırma başarısı gösterdi. Burak ödülünü İpekay kanal sorumlusu Mehmet Paşa’dan aldı.

Ali Savaşan ödülünü elden aldı

Doğan Türk Birliği’nin genç yıldızı Ali, galip gelinen Hamitköy karşılaşmasında iyi oyunu ile ön plan çıkan isim oldu. Ali sınavları nedeniyle katılamadığı törende ödülünü elden aldı.

Hakan Muhtaroğlu’na ödülünü Erdinç verdi

Lefke- Gönyeli karşılaşmasında doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte, oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan Hakan Muhtaroğlu, on beşinci hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti. Muhtaroğlu’na ödülünü İpekay Genel Müdürü Ayten Erdinç verdi.