İklim değişikliği korkutuyor

Türkiye’nin değerli edebiyatçılarından Buket Uzuner, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında düzenlenen “İklim Değişikliği ve Kadın” söyleşisinde Atatürk Kültür Merkezi’nde halkla buluştu.

Yapılan açıklamaya göre söyleşide, iklim değişikliğinin yarattığı ve ileride yaratacağı ekolojik tahribata değinilerek, kadının, doğanın korunma mücadelesindeki öneminin altı çizildi.

Söyleşi öncesinde Mustafa Tozakı ve Ayşe Güler Akın tarafından, sözleri Şirin Zaferyıldızı, bestesi Mustafa Tozakı’ya ait “Yemyeşil Bir Orman Olsun “ isimli parça seslendirildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, burada yaptığı konuşmada, söyleşiye özellikle kadınlar tarafından gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyete vurgu yaptı.

İklim değişikliğinin yarattığı ekolojik ve çevresel olumsuzluklara değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, “İklim, öyle inanıyorum ki artık başımıza vura vura bir noktaya doğru gidiyor. Daha fazla geç kalırsak kurtaracak bir şey bulamayacağız; bu güzel dünya insan eliyle tahrip ediliyor” dedi.

Kadının dönüştürücü gücü olduğunu kaydeden Akıncı, dünyanın korunup gelecek kuşaklara aktarılması mücadelesinde, kadın ve erkeklerin omuz omuza mücadele etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kadınların öncülüğünü yaptığı mücadelelerin başarıya ulaşacağına inanç belirten Akıncı, “Ben de bu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da konuşmasında, iklim değişikliği sonucunda toprağın yaşadıkları ile bugünün dünyasında kadının yaşadıklarının özdeş olduğunu belirtti.

Yazar Buket Uzuner, konuşmasına, iklim değişikliğini kabul eden bir Cumhurbaşkanı’yla beraber olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başladı.

21’inci yüzyıl için, “kadınlar yüzyılı” denilebileceğini ifade eden Uzuner, “Dünyayı kadınlar kurtaracak” diye konuştu.

Lionslardan Akıncı’ya ziyaret

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mağusa Mesarya Lionslar Kulübü’nden bir heyeti kabul etti.

Ypılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, nezaket ziyaretinde bulunan Fetine Avcı başkanlığındaki Mağusa Mesarya Lionslar Kulübü yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Akıncı, Alkapon’u kabul etti

Bu arada dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yazar Şevket Alkapon’u kabul etti.

Açıklamaya göre, Alkapon, kabulde, Kıbrıs’ta geçen bir aşk hikayesini anlatan “Bir Papatya Rüyası” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim etti.

Alkapon’u kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, çalışmalarında başarılar diledi.