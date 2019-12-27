Merit Royal’de görkemli ‘Noel’ kutlaması

Merit Royal Premium Otel’de Christmas, yılın belli bir dönemi olmaktan çok daha fazlası olarak kutlandı. Tüm konuklar eşsiz bir Noel tatili yaşayıp unutulmaz anılarla evlerine döndüler.

Geçtiğimiz Salı Noel Arifesinde otelin ihtişamlı balo salonunda düzenlenen gala yemeği dillere destan oldu.

Ağırlıklı olarak İngiltere, Polonya ve Almanya’dan gelip Noel tatillerini Merit Royal’de geçirmeyi tercih eden yaklaşık 200 kişiyi bir araya getiren gece, konuklara ev sıcaklığını hissettirmekle beraber eğlenceyi doruğa çıkardı. Salondaki Christmas temalı masa dekorasyonu, yılbaşı ağacı ve özel süslemelerin yanında gece boyunca fotoğraf çektiren misafirler, sosyal medyada Merit Royal Otel’de olmanın mutluluğunu paylaştı.

Gala yemeğinde servis edilen ve gerek sunumu, gerekse lezzeti ile “Fine Dining” standartlarına hitap eden geleneksel Noel yemekleri davetlileri eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıkardı. Eğlenceyi daha da renklendiren Christmas çekilişinde talihli konuklar Merit Royal’de lüks konaklama, VIP Spa kullanımı, her şey dâhil a la carte akşam yemeği gibi birçok hediye kazanma şansını yakaladılar.

Gecede sahne alan canlı müzik grubu ve DJ, Noel kutlamalarının olmazsa olmazı rock’n’roll şarkıları ile misafirleri neşelendirdi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans eden konuklar sahnede grup şeklinde “Buggy buggy dance” gösterileri de yaptılar.