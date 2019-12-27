İskele belediyesi'nden alkışlanacak duyarlılık

İskele Belediyesi, bölgede yaşayan yabancıların Noel kutlamasının yanı sıra Kanser Hastalarına yardım etmek ve kanser hastalığına dikkat çekmek amacıyla önceki gün İskele Belediyesi Halk Plajı’nda denize girdiklerini belirtti.

Yapılan açıklamada, 7’den 70’e çok sayıda yabancının katıldığı etkinliğin sonunda elde edilen gelir İskele Belediyesi Asbaşkanı İldeniz Elbasan tarafından Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Bölgesi Sorumlusu Ersin Nizam’a teslim edildi.

Etkinlikte, soğuk havaya aldırış etmeden denize giren yabancılar renkli görüntülere sahne oldular. Hem gönüllerince eğlenen hem de Kanser Hastalarına yardımda bulunan yabancıların düzenlediği bu etkinlik bölge insanından da büyük takdir gördü.

Etkinlikte İskele Belediyesi tarafından verilen sıcak içeceklerin yanı sıra yabancıların kendi elleriyle hazırladıkları noel pastaları da ikram edildi.

