303 lira arttı

Türkiye’de 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren 2020 asgari ücret rakamı belli odu. Asgari Ücret yüzde 15,03 artışla net 2 bin 324 TL’ye yükseldi. Asgari ücrette geçen yıla göre net artış 303 lira 80 kuruş olarak gerçekleşti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün son toplantısını yaptı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:

"Bu yıl komisyon kararı oy çokluğuyla aldı. Asgari ücret bekar bir işçi için brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira olacak. Tüm işletmelere işçi başına asgari ücret desteği 75 lira olarak devam edecek."

Selçuk, "Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk. 'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık" diye konuştu. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat açıklamasında "İşçi kesimi olarak rakamı kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. Karara muhalefet ediyoruz" dedi.

İşçi ve işveren tarafı ne istiyordu?

Asgari ücrette zam pazarlığı 2 Aralık'ta başlamıştı.

Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söyledi.

Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını duyurmuşlardı.

İşveren tarafı asgari ücret desteğinin 200 liraya çıkarılmasını istiyordu.