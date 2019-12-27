Bir adım daha atıldı

Şehir Planlama Dairesi ve Lefke Belediyesi işbirliğinde, Lefke İmar planıyla ilgili "Mevcut Durum Sunumu" adı altında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, imar planının mevcut durumuyla ilgili bilgilendirme toplantısı Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi toplantı salonunda oldu. Toplantıda, Şehir Planlama Dairesi adına Berkay Ramiz, Lefke Belediyesi adına Ayça Soygür Çıralı sunum yaptı.

Şehir Planlama Dairesi ve Lefke Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen toplantıya, bölge milletvekili Salahi Şahiner, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Teksen Köroğlu , LAÜ Rektörü Mehmet Ali Yükselen, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, bölge okullarından yetkililer, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ve diğer ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar sonucunda tüm veri ve görüşler toplanmış, yapılan çalışmalar Eylül 2019’a kadar bir araya getirilerek, mevcut durum raporu hazırlanıp Ekim 2019’da taslak olarak son şeklini almıştı. Sunum, Şehir Planlama Dairesi ve Lefke Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Kolektif bir çalışmayla ortaya konan Lefke İmar Planı Mevcut Durum Sunumunu Şehir Planlama Dairesi'nden plan sorumlusu Şehir Plancısı Berkay Ramiz, Lefke Belediyesi'nden ise Şehir Plancısı Ayça S. Çıralı birlikte yaptı" denildi.