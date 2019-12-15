Forest resitali  6-3

Yer: Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu

Hakemler: Fehim Dayı, Özal Çağlayan, Necmi Bulut, Hakan Muhtaroğlu

Küçük Kaymaklı: Salih Ökten, Berkem Nurdal, Talat Dağer, Yusuf Özbahar(Dk.86 Boran Esenler), Taner Bingöllü, Erdoğan Murat(Dk.51 Onyekachi Okafor), Barkın Özaşık, Emre Nazik(Dk.70 Mehmet Koyuncu), Mehmet Öztürk, Osita Obiekwe, Mehmet Göçben

Yenicami: İdris Yekli, Yasin Açıkel, Mahmut İneci(Dk.30 Hasan Ulukök), Farouk Dadzie, Hüseyin Sadıklar, Hascan Kırmaz,(Dk.69 Tansel Ekingen), Fırat Ersalan(Dk.63 Mehmet Göktaş), Mehmet Altın, Serge Abaka, Junior Anthony, Yannick Stephane

Goller: Dk.6 Osita, Dk.17 Erdoğan Murat, Dk.27 Talat, Dk.56 ve Dk.73(p) Okafor, Dk.59 Barkın(K.Kaymaklı)- Dk.31 ve Dk.89(p) Mehmet Altın, Dk.86 Mehmet Göktaş(Yenicami)

Yusuf YILDIZEV

K-Pet Süper Lig’in on dördüncü hafta karşılaşmasında Küçük Kaymaklı ezeli rakibi Yenicami’yi derbi maçında 6-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Osita, Erdoğan Murat, Talat, Okafor(2) kaydederken, Yenicami’nin gollerini Mehmet Altın(2) ve Mehmet Göktaş kaydetti.

6.dk: Yusuf Özbahar’ın getirdiği topla buluşan Osita sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta takımını öne geçirdi. 1-0

17.dk: Yusuf Özbahar’dan seken topu önünde bulan Erdoğan Murat ceza sahası dışından plase bir vuruşla takımını 2 farklı üstünlüğe geçirdi. 2-0

27.dk: Sağ taraftan Taner’in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Talat kafa ile topu ağlara göndererek skoru 3-0’a getirdi.

31.dk: Sol kanattan ceza sahasına giren Junior topu boş durumdaki Mehmet Altın’a aktardı. Bu oyuncunun vuruşuyla fark 2’ye indi. 3-1

56.dk: Yusuf’un derin topuyla buluşan Okafor, Yasin’den sıyrıldı ve yerden bir vuruşta topu ağlara yolladı. 4-1

59.dk: Sağ kanattan Okafor’un orta şut karışımı vuruşu direkten oyun alanına geri döndü. Topu takip eden Barkın ağları bulmakta zorlanmadı. 5-1

73.dk: Ceza sahasına gönderilen uzun topa hareketlenen Mehmet Koyuncu kaleci İdris tarafından düşürülünce karşılaşmasının orta hakemi Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi. Okafor topu ağlara gönderdi. 6-1

86.dk: Kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde son vuruşu yapan Mehmet Göktaş’tı.

6-2

89.dk: Ceza sahasına yapılan ortada Taner topa elle temas edince, Fehim Dayı bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mehmet Altın ağları bularak maçın skorunu tayin etti. 6-3

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşma 6-3’lük Küçük Kaymaklı galibiyeti ile son buldu.