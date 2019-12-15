Niyazi Kızılyürek ve sivil toplum örgütlerinin birlikte düzenlediği konferans başladı

Emir ERTORUN

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek ve sivil toplum örgütlerinin birlikte düzenlediği "Kıbrıslı Türkler Nereye?” isimli konferans dün gerçekleşti.

Lefkoşa'da Merit Otel’de yer alan ve gün boyu süren konferansta, "Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve siyasi gerçekleri" başlığı tartışıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Türk toplumunun durumunun “vahim” olduğunu ve bu durumdan Kıbrıs’ta bulunacak federal bir çözümle çıkabileceğini savundu.

Kızılyürek, Kıbrıs Türk toplumunun, Rum yönetimi ile Türkiye arasında sıkıştığını, statüsünü, devletini, kimliğini, seyahat özgürlüğünü, haklarını tam anlamıyla alamadığını, dünyadan görünmediğini ifade etti.

Yoğun bir katılımla gerçekleştiren konferansta “Kıbrıslı Türkler nereye” sorusuna yanıt arayacaklarını dile getiren Kızılyürek, Kıbrıs Türk toplumunun geleceği ve varlığının devamına dair endişeleri olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk toplumunun yılları içinde her dönemde siyaseten eşit olmak için mücadele ortaya koyduğunu, gayesinin hep eşit bir toplum olmak olduğunu anlatan Kızılyürek, ancak bugün “statüsüz, devletsiz, vatansız, yurtsuz ve ütopyasız bir toplum” olduğunu savundu.

Bütün Kıbrıslı Türklerin “vahim” durumda olduğunu kabul ettiğini, “içimizi temizleyelim, tanınalım, iki devletli çözüm, federal çözüm, AB çatısı altında iki devlet” gibi taleplerin olduğunu ve tüm bunların özgürce hep birlikte tartışılabileceğini ifade eden Kızılyürek, bu konuda en gerçekçi ve hızlı çözümün federal bir çözüm üzerinden olabileceğini iddia etti.

AKEL Merkez Komitesi adına açılışta konuşan Tomazos Çelebis de, Kıbrıs Türk toplumu ile; “toplumsal varlığın devamı ve federal bir çözüm” için dayanışma belirterek, doğal kaynakların ve ortak mirasın tüm Kıbrıslıların olduğunu söyledi, “Statüko devam ettiği sürece sınırlamalar devam ettikçe Kıbrıs sorunu sürdükçe bunların aşılamayacağını” kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2019, 04:27