Göçmen hata yapmadı 4-2

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Evren Karademir, Mustafa Torun, Emre Çevikdal

GÖÇMENKÖY: Ozan, Ömer, Mevlüt(DK 52 Salih Düzbeyaz), Lawal, Rifat, Reşit, Fikret, Mustafa Arnavut(DK 66 Kadir), Kemal Uçaner(DK 84 Erin), Joseph, John Okoli.

HAMİTKÖY: Emre, Agit, Aksel, Hasan, İbrahim Kaba(DK 80 Mahmut), John Ebuka, Mert, Oshobe, Ömer, Peter(DK 67 Eray), Taner(DK 81 Hüseyin Çıdamlı).

GOLLER: DK 33,46 John Okoli, DK 74 Kadir, DK 83 Joseph(Göçmenköy). DK 25,82 Aksel(Hamitköy).

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig’in on dördüncü hafta karşılaşmasında Göçmenköy konuk ettiği Hamitköy’ü 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Göçmenköy’e galibiyeti getiren golleri John Okoli(2), Kadir ve Joseph kaydederken, Hamitköy’ün gollerini Aksel kaydetti.

12.dk: Sol kanattan John Okoli ile başlayan Göçmenköy atağında Okoli’nin kaleciden sıyrılıp son çizgiden yaptığı ortada Joseph boş pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.

25.dk: Hamitköy kontra atağında, Hasan Akkuyu’nun ısrarcı takibi sonrası kazandığı topta yaptığı ortada Aksel arka direkte yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

31.dk: Gelişen yeni bir Hamitköy atağında Hasan Akkuyu’nun ceza alanı içinde sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

33.dk: Göçmenköy kontra atağında kendi topu ile ceza alanına giren John Okoli’nin sert ve düzgün vuruşunda skora denge geldi.1-1

35.dk: Hamitköy kontra atağında Aksel’in ceza alanı dışından vuruşunda kaleci Ozan topu önlemeyi başardı.

36.dk: Göçmenköy kontra atağında Hamitköy ceza alanı içerisinde Kemal Uçaner’in vuruşunu önce kaleci Emre, sonrasında savunma uzaklaştırmayı başardı.

38.dk: Göçmenköy’ün bir başka geliştirdiği kontra atakta sol kanattan ceza alanına giren Okoli’nin sert vuruşunda top üstten az farkla dışarı gitti.

46.dk: Göçmenköy kontra atağında Hamitköy savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Joseph’in pasında Okoli boş kaleye topu göndererek takımını öne geçiren isim oldu. 2-1

51.dk: Gelişen Hamitköy kontra atağında Hasan Akkuyu’nun ortasında John Ebuka’nın vuruşunu kaleci Ozan önlemeyi başardı.

69.dk: Göçmenköy’ün kalabalık adamla geliştirdiği atakta ceza alanı dışından Kemal Uçaner’in vuruşunda top yandan az farkla dışarı gitti.

73.dk: Hamitköy’ün kalabalık adamla geliştirdiği atakta Hasan Akkuyu’nun ceza alanı dışından yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.

74.dk: Göçmenköy kontra atağında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Kadir ceza alanı içerisinde yaptığı vuruş sonrası farkı ikiye çıkaran isim oldu. 3-1

82.dk: Hamitköy’ün kalabalık adamla geliştirdiği atakta Ömer’in pasında Aksel yaptığı vuruş sonrası topu filelere gönderdi.3-2

83.dk: Sağ kanattan gelişen Göçmenköy kontra atağında yapılan güzel ortada Joseph yaptığı kafa vuruşu sonrası farkı yeniden ikiye çıkardı. 4-2

86.dk: Göçmenköy kontra atağında en son ceza alanı içerisinde Kadir’in sert ve düzgün vuruşunu kaleci Emre kornere çeldi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle maçı kazanan 4-2’lik skorla Göçmenköy oldu.