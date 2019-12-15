Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırma adımının büyük bir hata olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medyadan yayımlanan açıklamasında, “Amerika Birleşik Devletleri’nin, Kıbrıs sorununa çözüm bulma müzakerelerinin olumsuz etkilenmemesinin de aralarında bulunduğu gerekçelerle 1987 yılından beridir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı, Kıbrıs ve genel anlamda Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı tehlikeye atacak niteliktedir” denildi.

Bakanlık açıklaması şöyle devam etti:

Bu kararın Senato’da, ardından da ABD Başkanı tarafından onaylanmasını müteakip yürürlüğe girmesi durumunda, sadece ABD’nin Kıbrıs’ta müzakerelere dayalı bir çözüme dair samimiyetsizliğini ortaya çıkarmış olmayacak ayrıca, ABD başta olmak üzere tüm uluslararası toplum tarafından ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirilen statükoya ve bölgedeki istikrarsızlığa destek vermiş olacaktır.

ABD bu kararla, Kıbrıs Rum liderliğinin halihazırda Güney Kıbrıs’ı her an patlamaya hazır bir ‘silah deposuna’ çevirme çabalarına da somut bir şekilde katkıda bulunmuş olacaktır. Böyle bir sonuç, hiç kuşkusuz ki müzakerelere dayalı bir çözüme ulaşılması yönünde uzlaşmaz tavır sergileyen, ada ve bölgedeki tansiyonu artırıcı faaliyetlerini fütursuzca sürdüren ve Kıbrıs Türk halkı üzerinde uyguladığı insanlık dışı izolasyonu giderek artıran GKRY liderliğinin bu düşmanca tavırlarının katlanarak artırmasına, iki halk arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine yol açacaktır.”