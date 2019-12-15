‘Hukuk ihlal edildi’

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanlarının Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırlarına ilişkin anlaşmayı kınaması ve bunun uluslararası hukuku ihlal olduğunu belirtmesi Rumları memnun etti.

Alithia gazetesi “Türkiye-Libya Anlaşmasıyla İlgili AB Zirvesi- Kınadılar Ama Hafif Tonlarda” başlıklı haberinde, Avrupalı liderlerin, söz konusu anlaşmanın “üçüncü devletler açısından hukuki sonuçlara yol açamayacağında hem fikir olduklarını”, aynı zamanda Yunanistan ile Güney Kıbrıs’a yönelik dayanışmalarını yinelediklerini bildirdi.

AB Zirve toplantısı sonuçlarının nihai metninin üslubunun beklendiğinden daha az eleştirel olduğunu da yazan gazete, bunun bir kez daha “Türk provokasyonlarını diplomatik nezaketle ele aldığına” da işaret etti.

Geçtiğimiz perşembe akşamı onaylanan sonuç metninde “Türkiye-Libya arasındaki anlaşma memorandumunun, üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiği, deniz hukukuyla uyumlu olmadığı aynı zamanda üçünü devletler açısından hukuki sonuçlara yol açamayacağının belirtildiğini” kaydeden gazete, Avrupa Konseyi’nin Türkiye’yle ilgili 22 Mart ve 20 Haziran tarihli geçmiş sonuçlarını anımsattığını yazdı.

Avrupa Konseyi’nin “Türkiye’nin, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesindeki yasadışı sondajlarıyla ilgili 17 ve 18 Ekim tarihli hükümlerini yinelediğini” de kaydeden gazete, Avrupa Konseyi’nin, şüphesiz, Türkiye’nin bu faaliyetleriyle ilgili olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a dayanışmasını belirttiğini de yineledi.

AB zirvesinin sonuçlarının açıklanmasını izleyen basın toplantısında konuşan Avrupa Konseyi’nin yeni başkanı Charles Michel ise açıklamasında, Avrupalı liderlerin bazı uluslararası konuları özellikle de Türkiye meselesini gözden geçirme fırsatını bulduklarını belirtti.

Michel açıklamasında Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a yönelik tam bir dayanışma ifade ettiklerini de söyleyerek, AB-Türkiye ilişkilerinin sahip olduğu önem üzerinde de durdu.

Anastasiadis takdirlerini sundu

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis sosyal medya paylaşımında “Avrupa Konseyinin, Türkiye’nin yasadışı faaliyetleri ve Kıbrıs ile Yunanistan’ın egemenlik haklarının ihlal edilmesinin kollektif bir şekilde ele alınmasıyla ilgili hükümlerini takdir ettiğimi belirtiyorum. Avrupa Birliğinin ortak tezi, Türkiye’nin uluslararası hukuka aynı zamanda BM’nin Deniz Hukuku’yla ilgili sözleşmesine tam anlamıyla saygı göstermesi gerektiği şeklindedir” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de zirve toplantısının sona ermesiyle birlikte Brüksel’de yaptığı açıklamada memnuniyetini dile getirdi. Miçotakis, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’a tam destek belirten birçok lider olduğunu belirterek, fakat özellikle en destekleyici olanın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olduğuna işaret etti.