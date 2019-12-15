Yeşilova 6’lı oynadı 6-1

YER: Orhan Dural Stadı.

HAKEMLER: Turgay Misk, Cem Öksüzoğulları, Hüseyin Özaşık

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: Kemal, Vakkas(Mustafa dk. 75), Mustafa(Mehmet dk. 77) Mejdi, Yasin Emin, Mbah, Memduh, Hamis, B. Mehmet, İlyas(Burak dk. 46)

LEFKE: M.Özeralp, Mustafa(Kaan dk.46), Aykut, Armstong, Jerry, Semih, Y. Şipal, Okorie, Aziz(Kasım dk. 58) Y.Çetin, Issac(Arif dk. 23)

GOLLER: Dk. 35, 51, 53, 72 Mbah, dk. 46 B. Mehmet, dk. 88 Burak(Merit Alsancak Yeşilova). Dk. 6 Issac(Lefke)

Abdullah ZAİFOĞLU

On dördüncü hafta karşılaşmasında sahasında Lefke’yi konuk eden Merit Alsancak Yeşilova rakibini geriye düştüğü maçta 6-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Mbah(4), Billy Mehmet ve Burak ev sahibi takımın gollerini kaydederken, Lefke’nin tek golünü Issac kaydetti.

6. dakikada gelişen Lefke atağında topla rakip ceza alanında buluşan Issac düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

28. dakikada Lefke’nin kazandığı serbest vuruşta Jerry’nin rakip yarı alanının ortalarından kaleye gönderdiği topta kaleci Kemal köşeden topu kornere atarak mutlak bir golü önlemiş oldu.

33. dakikadaki Merit Alsancak Yeşilova atağında B. Mehmet ceza alanına girerken sert vurdu iyi yer tutan kaleci M. Özeralp iyi uzandı ve topu uzaklaştırdı.

35. dakikada skora denge geldi. Gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında rakip ceza alanı içinde kaleci Mehmet ile B. Mehmet birlikte topa yükseldiler, seken topu tamamlayan Mbah topu ağlara gönderince skor 1-1 oldu.

41. dakikadaki Merit Alsancak Yeşilova atağında B.Mehmet topla buluştu, karşısında sadece kaleci olmasına rağmen topu kalecinin kucağına attı.

46. dakikada B.Mehmet sol taraftan kale çizgisine kadar indi, orta şut karışımı şutunda top uzak köşeden ağlara gidince Merit Alsancak Yeşilova 2-1 öne geçti.

51. dakikada Mbah topla rakip ceza alanının dışından sert ve düzgün bir vuruşla takımı Merit Alsancak Yeşilova adına skoru 3-1 yaptı.

53. dakikadaki Merit Asancak Yeşilova’dan Memduh’un kullandığı kornerde defansla birlikte kaleci de seyirci kalınca Mbah kafa ile topu bir kez daha filelere gönderdi ve takımını 4-1 öne geçirdi.

71. dakikada Merit Alsancak Yeşilova futbolcusu Yasin sağ taraftan Lefke ceza alanına girdikten sonra sol ayağı ile vurdu top uzak direk dibinden auta gitti.

72. dakikadaki Lefke atağında Okorie’nin vuruşunda kaleci Kemal mükemmel uzandı ve topu kornere atarak rakibine gol şansı tanımadı. Dönen topla B.Mehmet’in sağdan ortasında Lefke defansının anlaşılmaz duraklamasından yararlanan Mbah kendisinin 4. takımının 5. golünü atarak skoru 5-1 yaptı.

88. dakikada gelişen atakta Burak, Mbah verkaçında Burak ceza alanı içinden topu ağlara yollamakta zorlanmadı ve takımını 6-1 öne geçiren golü attı ve maçın skorunu belirlemiş oldu.

A-2 gençler maçını Merit Alsancak Yeşilova gençleri 2-0 kazandı.