‘Futbol oynamak istiyoruz’

Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği dün gerçekleştirdiği basın toplantısında futbol oynamak istediklerini açıkladılar.

Futbolcular adına konuşma yapan Esin Sonay uzun süredir futbolun belirsizliğini koruduğunu ve futbolun ve futbolcunun değersizleştirildiğini söyleyerek bu duruma katkı koyan tüm kesimleri kınadı.

Adanın en güçlü kitlesine sahibiz

Basın toplantısına çeşitli takımlarda forma giyen 70 civarında futbolcu da katılarak destek verirken Esin Sonay “Bugün burada bir kez daha ispatladık ki, adanın en büyük en güçlü kitlesine sahibiz. Öncelikle işini, gücünü, ailesini bırakıp bugün buraya gelen herkese derneğimiz adına çok teşekkür ederiz” dedi.

Tüm sektörler için buradayız

“Buraya gelen herkes sadece kendi için değil, futboldan maddi ve manevi kazanç sağlayan tüm sektörler için toplanmıştır” diyen Esin Sonay “Ülkemizde kalan ve liglerin oynanmayacak olmasından dolayı aç, susuz kalan yabancı futbolcular vardır” dedi.

Büyük sıkıntı içindeyiz

Maddi geliri sadece futboldan olan birçok futbolcu olduğunu söyleyen Esin Sonay okul parası karşılığı futbol oynayan gençlerin olduğunu belirterek “ne kadar büyük bir sıkıntı içerisinde olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz” dedi.

Futbolu ve futbolcuyu değersizleştirdiler

“Bu kadar uzun zamandır hiçbir çözüm bulmadan, bir sonuca varamadan bu kadar büyük bir kitleye hitap eden futbol sektörünü hiçe saymak, bizlerin ne kadar değersiz olduğunu göstermektedir” diyen Esin Sonay “Aslında hiç kimse bize futbol yasak demiyor ancak bu kadar zamandır liglerin nasıl oynanabileceği ile ilgili net bir şekilde bizlere açıklamıyorlar. Halı sahalarda daire turnuvaları, master maçları, altyapı çalışmaları tamam ancak bizlere futbol yok” dedi.

Birçok futbolcu ciddi derecede mağdur

Futbol adına gelinen son noktada tüm futbol paydaşları haksızlığa itilmiş ve birçok futbolcunun ciddi derecede mağdur kalmasına sebep olunduğunu söyleyen Esin Sonay “Buna sebebiyet veren hangi bakanlık, kurum veya kuruluş olursa olsun, burada toplanan tüm futbolseverler olarak şiddetle kınıyor, geç kalınmasına rağmen bu yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyoruz” dedi.

Çözüm olmazsa eylemler devam edecek

Esin Sonay açıklamasında futbolun başlaması için bir an önce gerekli sonuçların alınmasını istediklerini belirterek “En kısa sürede bir çözüm bulunmazsa eylemlerimize daha şiddetli, daha da güçlenerek devam edeceğiz” dedi.