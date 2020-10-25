Satıcı aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Lapta’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Kulle isimli zanlının ev aracında yaptığı arama sonucunda yaklaşık 15 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı dün tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İbrahim Atabek mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktardı. Zanlı Ahmet Kulle’nin

23 Ekim 2020 tarihinde ikametgâhında arama yapıldığını söyleyen Atabek, evin farklı bölümlerinde uyuşturucu ele geçirildiğini ifade etti.

Polisin mahkemeye aktardığı ifadeye göre zanlının tasarrufunda; elbise dolabında 11 ayrı beyaz renk naylona sarılı ve 1 adet şeffaf naylona sarılı yaklaşık 6 gram ağırlığında, ayni dolap içerisindeki plastik kapta yaklaşık 3 gram ağırlığında ve yatak odasındaki valiz içerisinde beyaz renk kutuda şeffaf naylona sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Yine aynı aramada aynalı büfe çekmecesinde yaklaşık yarım gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan “Uniweigh” marka hassas terazi tespit edildi.

Araçtan da uyuşturucu madde çıktı

Polis aynı gün Ahmet Kulle’nin kullanımında bulunan ZNY 870 plakalı araçta yapılan aramada ise; aracın sağ kapı cebinde bulunan Silk Cut marka sigara paketi içerisinde 4 ayrı beyaz renk naylona sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru İbrahim Atabek zanlı Ahmet Kulle’nin suçüstü hali tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde söz konusu maddeleri Ekim ayı içerisinde bir şahıstan aldığını beyan ettiğini söyledi.

3 gün tutuklu kalacak

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmanın devam ettiğini ve bağlantılı bir kişinin daha arandığını bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasa emir verdi.