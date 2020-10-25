Üstel: Tatar’a  güvenimiz tam

UBP Genel Başkan adayı, Girne Milletvekili Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a görevinde başarılar dileyerek, Tatar'ın; KKTC'yi, yeni dönemde, “iki devletli çözüm arayışları, Maraş'ın tamamen açılması ve Türkiye ile kuracağı güçlü ilişkilerle” daha iyi yerlere taşıyacağına güvenlerinin tam olduğunu vurguladı.

Üstel, yazılı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde dün yeni bir sayfa açıldığını ifade ederek, “Bir genel başkanımız daha Cumhurbaşkanlığı makamına taşınmıştır. 5. Cumhurbaşkanımız sayın Ersin Tatar'ı kutluyor ve görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamının, Anavatan Türkiye ile kuracağı iyi ilişkilerin kuşkusuz hükümet için de bir avantaj olacağını ifade eden Üstel, şunları kaydetti:

“Ekonomiden sağlığa, eğitimden altyapıya her alanda Türkiye Cumhuriyetine duyduğumuz ihtiyaç gün gibi ortadadır. Türkiye ile birlikte yürütülecek KKTC'nin şahlanma projesi UBP'ye büyük bir sorumluluk yükleyecektir. Şimdi UBP'nin bir lidere ve bir ağabeye ihtiyacı vardır.

31 Ekim'de çok adaylı bir demokrasi yarışına daha gireceğiz. UBP'li kardeşlerimin bana gösterecekleri destekten şüphem yoktur. Birlik, beraberlik, bütünlük ve dayanışma içerisinde bugünlerden kolaylıkla çıkacağız.”