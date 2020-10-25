Büyük moral oldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yaptığı açıklamada , 5.Cumhurbaşkanı olarak seçilen Ersin Tatar’ı tebrik etti.

Oğuz, “Yeni dönemin ilk adımı Sayın Ersin Tatar’ın halkımızın kendisini Cumhurbaşkanlığı makamına seçmesiyle başlamıştır. Bu başlangıç tüm kalkınma hedeflerimiz için bize büyük bir moral olmuştur. Bu moral ve azimle şimdi önümüze bakma ve Kıbrıs Türk halkını nasıl daha refah bir yaşantıya taşıyabiliriz derdiyle daha çok çalışma vakti gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“Ülke olarak yaşadığımız sorunların büyük kısmı tüm ülkelerin ortak sorunudur” diyen Oğuz, Koronavirüs salgını nedeniyle daha da derinleşen ekonomik sorunlar acilen çözülmesi gerektiğini aktardı.

Turizm ve eğitim konusunda ülkenin büyük bir büyük yara aldığını da söyleyen Bakan Oğuz, “Bu sıkıntıları çözecek tecrübe ve güç UBP kadrolarında mevcuttur” dedi.

Oğuz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Turizm ve eğitim sektörlerinin sekteye uğraması KKTC’nin çaresiz olduğu anlamına gelmez. Yerli üretim Kıbrıs Türk halkının kurtarıcısı olacaktır. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen Anamur suyu ile topraklarımız yeşerecek ve üretim başlayacaktır.

KKTC vatandaşlarına sadece temiz su kazandırmakla kalmayan, sulu tarım imkânı sayesinde önemli gelir artışı da sağlayacak Asrın Projesi ile ekonomik kalkınma hamlemiz kısa bir süre sonra hayata geçecek, hayvancı, çiftçi ve üreten her kesim desteklenecektir. İhracat ve ithalat arasındaki derin uçurum yerli üretim ile kapatılacaktır.

Kıbrıs Türk halkı çaresiz ve yalnız değildir. Muhtaç olduğumuz kudret içimizdedir. Köylümüzdedir, gençlerimizdedir, iş ve bilim insanlarımızla Türkiye Cumhuriyeti’nin gölgesindedir.”

