Güven tazeledi

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) 11. Olağan Genel Kurul toplantısı KTOEÖS konferans salonunda yapıldı.

Eylül ayında yapılacağı duyurulan ancak Covid-19 nedeniyle ertelenen genel kurul toplantısı öncesinde kullanılacak alanlarda ilaçlama çalışmaları yapılarak dezenfekte edildi, ayrıca temizlik ve hijyen kuralları kapsamında toplantıya katılan üyelere maske ve eldiven dağıtımı yapıldı, sosyal mesafe kuralına özen gösterilmesi istendi.

KTEMB’den yapılan açıklamaya göre, bu önlemler çerçevesinde başlatılan genel kurul toplantısında açılışın ardından Divan başkanlığı seçimi yapıldı. Buna göre Aziz Limasollu Divan Başkanı ve Mehmet Nasiboğlu ile Halit Aygün Divan Katipliklerine seçildi.

Daha sonra Birlik Başkanı Bora Karaçam genel kurula hitaben kısa bir konuşma yaptı. Karaçam konuşmasında yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verdi ve bunları daha ileriye taşımak için yeniden göreve talip olduğunu ifade etti.

Başkanın konuşmasının ardından Sekreter Hüseyin Aranır faaliyet raporunu ve Sayman Ziya Maraşlı da mali raporu okudu. Raporlar oybirliğiyle onaylandı. Raporların okunmasının ardından Başkanlık, Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarının seçimine geçildi.

Bora Karaçam tek aday olarak oybirliğiyle yeniden Başkanlığa seçilirken, Türkay Uzun Sılalı, Hüseyin Aranır, Ziya Maraşlı, Vedat Faslı, Hakan Pehlivan ve Tarkan Bulancak Yönetim Kurulu asli üyeliklerine ve Mertsan Direl ile Rıdvan Umurtağ da yedek üyeliklere seçildi. Mehmet Nasiboğlu, Aziz Limasollu, Fadıl Korkut, Bülent Avcan ve Halit Aygün Onur Kuruluna ve Salih Kargı ile Uğur Altundağ Denetleme Kuruluna oybirliği ile seçildi.

Sonrasında dilek ve temenniler bölümünün ardından toplantı sona erdi.