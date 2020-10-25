Esentepe İlkokulu’nda göz taraması gerçekleştirildi

Girne Ada Lions Kulübü, sponsoru olduğu Girne Leo Kulübü ile birlikte Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği çerçevesinde Esentepe İlkokulu’nda göz taraması yaptırdı.

Girne Ada Lions Kulübü Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şerife Özhuy tarafından yapılan göz taramasında 27 öğrenciye göz muayenesi yapıldı.

Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Ln. Esen Yalın Aktoprak yaptığı açıklamada, göz tarama etkinliğinin, Ekim ayı Uluslararası Lions ana aktivitelerinden biri olduğunu belirtti.

Aktoprak, etkinliğe katkı koyan kesimlere teşekkür etti.

