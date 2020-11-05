Futbolcular Derneği Başkan adayı, aynı zamanda Binatlı Yılmaz Spor Kulübü takım kaptanı Berkem Korbay, Diyalog Spor Servisine açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, futbol için henüz bir karar alınamaması konusunu ‘’Futbolcuları sevgililerinden ayırdılar’’ cümlesiyle yorumladı.

Ülke futbolunun henüz başlayıp başlamayacağı belirsizliğini korurken, futbolcular isyanlarını dile getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Bayrak Radyosu’nda ‘’Süper Lig Dosyası’’ radyo programına telefonla konuk olan Futbolcular Derneği Başkan adayı, aynı zamanda Binatlı Yılmaz Spor Kulübü takım kaptanı Berkem Korbay, çarpıcı açıklamalar yaptı. Korbay, okul harcını futboldan aldığı parayla ödeyen genç futbolcular olduğunu, evine sadece futboldan kazandığı parayla ekmek götüren isimler olduğunu ve bu belirsizlik yüzünden futbolcuların çok zor durumda olduğunu söyledi.

“Okulu bırakıp askere gidecek olan gençler var”

Konuşmasına devam eden Berkem Korbay, ‘’Okul harcını futboldan aldığı parayla ödeyen genç futbolcu kardeşlerimiz var. Ancak bu belirsizlikten dolayı okulunu ödeyemeyip okulu bırakma noktasına gelen oyuncular var. Birçok genç okuyamayıp askere gidecek. Bunun dışında ülkemizde çok kaliteli futbolcular var ve geçimini sadece futboldan sağlayanlar var. Duyuyoruz ki ülkeyi terk edip futbol hayatına ülke dışında devam ettirecek oyuncular var. Futbol büyük bir pazardır. Aynı zamanda ülkemizde en büyük sosyalleşme futboldur. Bir an önce iyi haberler alacağımıza dair umutlarımız devam ediyor. Umarım ülke sporcularına yazık etmezler’’ dedi.

“Futbolumuz temaslı takip sistemi maddesinden dolayı mı başlamıyor?”

Futbolun başlayamaması için öne sürülen temaslı takip sistemi maddesi için de düşüncelerini aktaran Berkem Korbay, ‘’Futbolumuz karantina konusu yüzünden mi başlamıyor? Ben futbolun başlayamamasının altında başka bir sebep olduğuna inanıyorum. Konu maddi ise biz fedakarlık yapmaya her zaman hazırız. Yeter ki bir an önce bizlere bir seçenek sunsunlar. Ona göre çalışmalarımızı yapar, antrenmanları yarından başlatalım’’ şeklinde konuştu.

“İlk işimiz sözleşmeleri hayata geçirmek”

Şu an Futbolcular Derneği Genel Kurul’u öncesi tek aday olan Berkem Korbay sözleşme konusu ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Korbay, ‘’Genel Kurula hazırız. Önümüzdeki hafta içerisinde kurul tarihi hakkında duyurumuz olacak. Ülke futbolunun, futbolcunun kanayan yarası olan sözleşme konusunu hayata geçirmek ilk yapacağımız iş olacak’’ diyerek sözlerini noktaladı.