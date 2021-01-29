‘Gelişim yaşımızda futboldan uzaklaştık’

Necmi USAL

Doğan Türk Birliği’nin altyapısından yetişen Arda Eren Metin, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun aldığı kararın yanlış olduğunu ve kendisi gibi birçok genç oyuncunun bu karardan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Gelecek vadediyor

Geçtiğimiz sezon U21 Süper Ligi’nde 65 golle gol kralı ilan edilen, A takımda da gol atma başarısı gösteren ve geleceğin en iyi forvet adayları arasında gösterilen 20 yaşındaki Arda Eren Metin büyük gelecek vadediyor.

Federasyonun kararı yanlıştı

Arda; “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun aldığı bu karar bence yanlıştı. Futbol oynatılabilirdi. En büyük örnek bize en yakın olan ülke Türkiye’yi gösterebiliriz” diyerek “Orada da vakaları görüyoruz. Aşırı fazla vaka var ama bunun bilincinde önlem alınarak futbol devam ettirildi. Bence gerekli önlemler alınarak futbolumuz başlatılabilirdi” dedi.

“En verimli yaşımızda futboldan uzak kaldık”

Doğan Türk Birliği’nin genç forveti Arda Eren Metin zorlu süreci değerlendirdi. 20 yaşındaki isim, “Bu karar özellikle benim gibi genç arkadaşları çok etkileyecek. En verimli yaşlarımızda, gelişim zamanımızın en üst seviyesinde futboldan uzak kalmak, maç oynayamamak, idman yapamamak bir futbolcunun isteyeceği en son şeydir. Bu sene ligin olmamasından dolayı bazı arkadaşlarım olsun, bazı futbolcular olsun Türkiye’de futbol oynamaya gidecekler ki gitmek de en doğal hakları. Ben de gitmek isteyenlerdenim çünkü bir yılımın futboldan uzak kalmasını istemiyorum. Futbola verilen bu aradan dolayı adamızdaki futbol ve futbolcu kalitesi de düşecektir. Özellikle futbolcu sayısında büyük düşüşler göreceğimizi düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“Yeni sezona en iyi şekilde girmek için elimden geleni yapacağım”

Ağustos ayında başlatılması planlanan futbol ligleri için de görüşlerini belirten Arda, “Birçok futbolcu ara nedeniyle futbol hayatını sonlandıracak. Bu olay dediğim gibi ligimizin seviyesini düşüreceğini düşünüyorum. Ben futbola tabii ki de devam edeceğim. Ne olursa olsun hedeflerim var ve bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim. Yeni sezona en iyi şekilde girmek için elimden geleni yapacağım. Takım idmanları başlayana kadar da bireysel olarak antrenmanlarıma devam edeceğim” dedi.

“Çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim”

Liglerin oynanmadığı ve takımların büyük bir çoğunluğunun da antrenman yapmadığı bu dönemde bireysel olarak çalıştığını ifade eden genç forvet, “Futbolun olmadığı bu dönemde futboldan uzak kalmamak için elimden geleni yapıyorum. Haftada 3-4 defa halı sahaya gidiyorum. Kendim bireysel olarak sahaya gidip koşular yapıyorum. Fit kalmak için spor salonunda çalışıyorum. Açıkçası kendimi geliştirme adına elimde olan imkanlarla yapabileceğim şeyleri yapmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

“En çok sevdiğimiz şey elimizden alındı”

Zorlu sürecin kendisini hem maddi hem de manevi açıdan oldukça etkilediğini de aktaran Doğan Türk Birliği’nin 20 yaşındaki forveti Arda, “Bu süreç beni özellikle manevi olarak bayağı etkiledi. Futboldan uzak kalmak gerçekten çok üzücü bir durum. En çok sevdiğiniz şey elinizden alınıyor. Hayali kurduğunuz hedeflerden uzaklaşıyorsunuz. Tüm dünyada futbol devam ederken bizim ülkemizde olmaması bizi daha da üzen noktalardan biri. Maddi olarak baktığımızda, insanın kendi parasını kazanması gerçekten güzel bir his. Hem ailenize destek sağlamış oluyorsunuz, hem harçlığınız çıkıyor hem de okul paranızı ödeyebiliyorsunuz ama maalesef şuan futbol oynanmamasından dolayı bunların hiçbirini yapamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Futboldan soğumak mümkün değil”

“Futbol benim için çok önemli ve çok özel” diyen Arda, “Futboldan soğuyabileceğimi düşünmüyorum. Daha yaşım genç. Bu yüzden yapmak istediğim, ulaşmak istediğim hedeflerim var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım ve futbolu bırakmayı da asla düşünmüyorum. Futboldan soğumak mümkün değil” diyerek sözlerini noktaladı.