Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan bütçe görüşmelerinde eleştiri ve öneriler için teşekkür ederek bunlarla ilgili gerekli tüm çalışmaların mevcut olduğunu anlattı.

Yol bariyerleme çalışmaları için gereken kaynağa işaret eden Atakan, 21 aylık görev süreleri boyunca ülkenin her noktasında ne sıkıntı olduğunu net bir şekilde çalıştıklarını ve bunlarla ilgili gerekli kaynakları talep ettiklerini kaydetti.

“Kral çıplak bunu kabul etmek zorundayız. Şu anda birimlerimiz çökmüş durumdadır” diyen Atakan ciddi personel ve araç eksikliği yaşandığına işaret etti.

Yolların bakım ve idamesinin sağlanmasının önemine değinen Atakan, bu açıdan da gerek personel, gerek ekipman anlamında eksiklik yaşandığını söyledi. Atakan, Posta Dairesi, Planlama İnşaat Dairesi ve Limanlar Dairesi’nde de benzeri bir durum olduğunu dile getirdi.

Atakan, en ufak sorundan en büyük soruna her türlü plan, proje, keşif çalışmasını hazırlamış olsalar da kaynağa ulaşmakta ciddi sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Anayollarının aydınlatılması konusunda da 2020 başından itibaren tüm aydınlatma işlerinin Kıb-Tek bünyesine alınması kararı alındığını söyleyen Atakan, bu alandaki sıkıntıların da giderileceğini kaydetti.

Toplu taşıma konusunda geçtiğimiz yıl içinde Belediyeler Birliği ve KAR-İŞ’le çalışma yürütüldüğüne değinen Atakan, bu çerçevede Ada-Kart isimli bir şirket kurulacağını dile getirdi.

Atakan, bu noktada özellikle otobüsçülerin otobüslerini yenilemesi için gereken çalışmaların yapıldığını söyledi.

Geçitkale’nin gerekçelerini açıkladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Geçitkale Havalimanı'nın 'insansız hava araçlarının' faaliyetlerinde kullanılmasına izin verilmesinin gerekçelerini açıkladı.

Hükümet adına yapılan açıklamayı tekrarlayan Atakan, sözleşmenin halen yürürlükte olan 11. maddesinde, Kıbrs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın gerektiği anda talep etmesi halinde bu iznin verilebileceğinin zaten yazmakta olduğunu hatırlattı.

Atakan, "Şunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Geçitkale Havalimanı içerisinde halen daha Sivil Havacılık Dairesi kullanımında ve kontrolünde bulunan seyrüsefer cihazları, radar cihazları ve vor cihazlarının kullanımı ve koordinesine devam edilecek. Geçitkale Havalimanı'ndan veya Geçiktale Havalimanı'na yapılacak her türlü insansız hava aracı uçuşu, Sivil Havacılık Dairesi, Ercan smart bina ve hava trafik kontrol birimleri tarafından koordine ve kontrol edilecek." dedi.

Doğu Akdeniz bölgesinde oluşabilecek her türlü arama ve kurtarma faaliyetlerinin Geçiktale Havalimanı üzerinden koordine edilebileceğini vurgulayan Atakan, bu kararın alınmasında Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarının ve Rum Kesimi'nin İsrail ile yaptığı insansız hava aracı anlaşmasının da etkili olduğunu söyledi.

Ciklos için söylemler gerçeği yansıtmıyor

Ciklos’ta yaşanan felaket konusundaki raporun bir şekilde basına sızdığını dile getiren Atakan, “proje yoktu, mühendis ortada yok” gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığını, zamanı gelince raporun detaylarını paylaşacağını anlattı.

Atakan, bütçenin yetersiz olduğunun doğru olduğunu kabul ettiklerini ancak ülkenin gerçekleri çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Atakan, bu noktada yapılması gerekenin, ihtiyaç sıralamasını doğru şekilde ortaya koymak ve buna göre hareket etmek gerektiğini anlattı.

Yol güzergahı belirleme konusunda yapılan yanlışlar olduğunu kaydeden Atakan, kendi bakanlığı döneminde bir defa güzergah belirleme şansı olduğunu ve burada en az istimlak ödenecek yolu seçtiklerini belirtti.

Güney Kıbrıs’a açılan sınır kapılarda hızlı geçiş standartları için mevcut sınır kapılarının fiziki yetersizliklerinin sıkıntı yarattığını dile getiren Atakan, yapılması gerekenin 5-6 şeritli bir geçiş kapısını hayata geçirmek olduğunu belirtti.

Direk uçuşlar için girişim yapıldı

Atakan direk uçuş konusunda bir girişim yaptıklarını da dile getirdi.

Karşıyaka ve Girne’de terminal ve hareket noktaları oluşturulması için ciddi bir çalışma yapıldığını anlatan Atakan, Ocak sonu Şubat başı bu konuda ilk denemeyi başlatmayı planladıklarını anlattı.

Limanlar konusunda “know-how” hizmeti satın aldıklarını kaydeden Atakan, limanlarla ilgili nasıl bir yol izleneceğinin bu çalışma sonunda belli olacağını ve bu çalışma tamamlanıncaya kadar her türlü paydaşla bir araya gelmeye açık olduklarını belirtti.

Bütçe oy çokluğuyla kabul edildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 254 Milyon 622 bin 900 TL’lik bütçesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurulun 2020 Mali Yılı Bütçesi’ne ilişkin görüşmeleri yarın,Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleriyle sürecek.

Şahiner: 2020 yıkım yılı olacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, bütçe rakamlarını karşılaştırarak, bütçenin yetersiz olduğunu ve bu bütçeyle ulaşımda bu yılın “yıkım yılı” olacağını söyledi.

Bu bütçeyle altyapı çalışmalarında ancak yamalama yapılabileceğini dile getiren Şahiner, kaynak için yerel kaynaklardan aktarım yapılması veya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki dairelerin daha üretken hale getirilmesi önerisinde bulundu.

Asfaltlanmış yolların yanında toprak yollardan da ilkel şartlarda ulaşım yapıldığını söyleyen Şahiner, bunları iyileştirmeye yönelik paranın nasıl bulunacağını mera ettiğini belirtti.

Şahiner, Posta Dairesi’ne ayrılan rakamın ancak maaşların ödenmesine yeteceğini söyleyerek hayat pahalılığında memura aktarılacak paradan bir kesintiye mi gidileceğini sordu.

Limanlar Dairesi, Planlama ve İnşaat Dairesi bütçelerinde de ciddi bir düşüş yaşandığını dile getiren Şahiner, Meteoroloji Dairesi’nde altyapıyı ve tahminleri geliştirecek yatırıma yönelik para ayrılmamasının üzücü olduğunu belirtti.

Şahiner, Meclis Komitesi’nin Ciklos’ta 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili tutanağı okudu.

İncirli: 80 milyon eksik var

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesine bakıldığında, diğer bakanlık bütçeleri gibi bir gerileme söz konusu olduğunun görülebileceğini dile getirdi.

“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, birçoğumuzun canının çok yandığı sorunları içeren bir bakanlık” diyen İncirli “Öyle görünüyor ki yaklaşık 80 milyonluk bir eksiğiniz var. Türkiye’den gelecek kaynaklardan en az 80 milyon almanız şart görünüyor ki en azından var olanı koruyabilesiniz” değerlendirmesinde bulundu.

İncirli, karayolları, havayolları ve deniz yollarının sadece ülkede yaşayanlar için değil, turist olarak gelecek olanlar için de önemli olduğuna işaret etti.

CTP’nin ülkeye ADSL’i getiren parti olduğunu söyleyen İncirli, internet konusunda altyapı yatırımları yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Şahali: İhtiyaç artıyor bütçe küçülüyor

CTP Milletvekili Erkut Şahali de ülkenin ulaşım ve iletişim ihtiyaçları artarken bakanlık bütçesinin küçüldüğünü dile getirdi.

Toplu taşıma alanındaki ihtiyaca işaret eden Şahali, elverişsiz altyapı nedeniyle hem can güvenliğinin riske atıldığını, hem de toplumsal barışın bozulduğunu anlattı.

Kavşakların güvenli hale gelmesi gerektiğini söyleyen Şahali, can güvenliğinin sağlanması açısından sürat limitlerinin düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Şahali, bakanlık hizmetlerinin yukarı taşınması için yeterli rakamı bütçede göremediklerini söyledi.

Ülkedeki hem mobil konuşma, hem internet hizmet kalitesinin çok düşük olduğunu belirten Şahali bu konuda gereğinin yapılmasını istedi.

