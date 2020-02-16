Gönyeli'den yarım düzine gol  6-1

STAD: Gönyeli

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Olgun Canik, Mustafa Torun

GÖNYELİ: Kemal, Azat, Eray (Dk 41 Mehmet Barkınay), Mahmut, Kahraman, Raif (Dk 60 Süleyman), Yağış (Dk 75 Sabri), Felix, Tufan, Christian, Sylla

DÜZKAYA: Ali Duvarcı, Ahmet Can Temel, Yannick, Uğur, Yunus, Onur (Dk Berke), Bekir, Mehmet Göreli (Dk 34 Ahmet Karal), Binya, Keita, Mustafa Akış (Dk 69 Erhan)

GOLLER: Dk 12,16 (pen) ve 79 Sylla, Dk 44 Kahraman, Dk 76 Felix ve Dk 86 Sabri (Gönyeli) Dk 83 Keita (Düzkaya)

Erkut MAHSUCU

Süper Lig'de 19. haftanın karşılaşmasında Gönyeli evinde Düzkaya takımını 6-1 mağlup ederek son 3 maçta 9 puan topladı. Gönyeli’de Sylla biri penaltıdan olmak üzere maçta 3 gol attı. Düzkaya aldığı mağlubiyetle düşme potasında kaldı.

Dk.1: Düzkaya atağında Keita kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.

Dk.7: Gönyeli köşe atışında Tufan doğrudan kaleye kullandı kaleci Ali'den dönen topu Eray dışarı attı.

Dk.12: Gönyeli atağında Felix'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ali'den dönen topu Kahraman tamamlamak istedi son dokunan Sylla topu ağlara gönderdi. 1-0

Dk.16: Gönyeli atağında Kahraman'ın sağ kanattan ortasında Yağış yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. Sylla topu ağlara gönderdi. 2-0

Dk.39: Gönyeli atağında Azat'ın uzaktan vuruşunda Ali topu kornere attı.

Dk.44: Gönyeli atağında Felix'in pasında Yağış tek top oynayarak pası Kahraman'a aktardı bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 3-0

İlk devre 3-0 bitti.

Dk.59: Düzkaya serbest vuruşunda Keita'nın kafa vuruşunda top direğe çarparak auta gitti.

Dk.76: Gönyeli serbest vuruşunda Felix topu ağlara gönderdi. 4-0

Dk.79: Gönyeli atağında Süleyman'ın pasında Sylla vuruşunda topu ağlara gönderdi. 5-0

Dk.83: Düzkaya atağında Binya'nın pasıyla topla buluşan Keita vuruşunda topu ağlara gönderdi. 5-1

Dk.86: Gönyeli atağında Felix sol taraftan sağ kanada pasında topla buluşan Sabri vuruşunda topu ağlara gönderdi. 6-1

Maçta başka gol olmayınca Gönyeli maçı 6-1 kazandı. Gönyeli bu sonuçla puanını 19'a yükseltti. Düzkaya 11 puanda kaldı. Maçtan önce oynanan gençler maçını Gönyeli gençleri 3-1 kazandı.