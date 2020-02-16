Karava seriye bağladı 2-1

YER:Orhan Dural Stadı.

HAKEMLER: Evren Karademir, Yusuf Bakar, Sertan ALkın

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: Kemal, Mustafa, Medi(Mehmet dk. 68), Vakkas, Emin, Mbah, Memduh, M.Vardi(Yasin dk. 90), B. Osman, Burak(Ahmet dk. 90+3), Quıncy

CİHANGİR: M.Emin, Nurettin, Zihni, Ismael, Behiç, Mikail, Musa, Gökhan(H.Hürben ), Çağlar, Eric, Donatus

GOLLER: Dk. 11 Vakkas, dk. 56 Musatafa Salk (Merit Alsancak Yeşilova) Dk. 13 Donatus (Cihangir)

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Ligi’nin 19. haftasında zirve mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova, Cihangir karşısında 2-1 galip gelerek haftayı 3 puanla kapadı.

11. dakikada ev sahibi öne geçti. Gelişen atakta Vakkas kaleye uzak mesafeden sert şutunda defansa da çarpan top kaleciyi de yanıltarak ağlara gitti ve Merit Alancak Yeşilova 1-0 öne geçti.

13. dakikada skora denge geldi. Gelişen Cihangir atağında Donatus-Ismael verkaçında Donatus altı pas içerisinden topu direğe de vurdurarak ağlara yolladı ve skoru 1-1 yaptı.

33. dakikada Cihangir takımı sol taraftan ceza alanı dışında serbest vuruş kazandı. Behiç’in kale önüne gönderdiği topu Mejdi son anda kornere attı.

45. dakikadaki Cihangir’in paslaşarak kullandığı kornerde Gökhan arka direkte yakın mesafeden topu dışarı attı.

49. dakikada Merit Alsancak Yeşilova’dan Memduh’un ortasında Burak kafa ile topu üstten az farkla dışarı attı.

56. dakikada ev sahibi bir kez daha öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta rakip defans topu uzaklaştıramadı. Kaleye çarpraz ve biraz da uzak mesafeden Mustafa Salk sert ve düzgün bir vuruş yaparak topu uzak köşeden ağlara yollayarak takımı Merit Alsancak Yeşilova’yı 2-1 öne geçiren golü attı.

83. dakikada Merit Alsancak Yeşilova’dan Vakkas’ın kullandığı kornerde B.Osman’ın vuruşunda çizgi üzerinden Zihni topu uzaklaştırdı.

90+5. dakikada çok ani gelişen ev sahibi atağında Yasin tek başına gitti kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan dışarı atarak takımı adına mutlak bir golü kaçırmış oldu.

Maç bu skorla sona erdi ve Merit Alsancak Yeşilova üst üste 6. galibiyetini aldı.

U-21 Gençler maçını Cihangir gençleri 4-2 kazandı.