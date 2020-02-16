521 bin dolar almış

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda ihalelerden sorumlu bir yetkili, bir Türk inşaat firmasından rüşvet aldığı suçlamasıyla yargılandığı davada 87 ay hapis ve 3 yıl denetimli tahliye cezasına çarptırıldı.

60 yaşındaki Zaldy N. Sabino'nun cezasıyla ilgili duyuru, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ile FBI yetkilileri tarafından yapıldı. Dava konusu ve kararla ilgili ayrıntılara yer veren ABD Adalet Bakanlığı yazılı açıklamasına göre, 4 Ekim 2019'da suçlu bulunan Sabino’ya, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Liam O'Grady tarafından cuma günü mahkumiyet cezası verildi. Sabino 87 ay hapsin yanı sıra 25 bin dolar da para cezası ödeyecek.

Mahkeme kayıtlarına göre Sabino, şirketin sahibinden en az 521 bin 862 dolar nakit para alırken, milyonlarca dolarlık inşaat sözleşmesi ihalelerini idare etti. Sabino Türk şirketle kurduğu kanuna aykırı ilişkiyi ve diğer bazı hususları, mal beyanı formları ve geçmiş sorguları sırasında yalan beyanlarda bulunarak gizlemeye çalıştı.

ABD makamları tarafından Türk şirkete dair detay verilmezken, Washington Post gazetesi söz konusu şirketin ‘DVK İnşaat’, rüşvet veren kişinin de ise Deniz Türkkan olduğunu iddia etti. Gazetenin haberine göre Türkkan, Sabino’nun sayesinde Irak, Türkiye ve Yemen’de milyonlarca dolarlık ihaleleri kazandı.

Türkkan’ın adı ilk olarak ABD’nin 2003’te baskın düzenlediği Süleymaniye’deki Türk askeri karakolunda bulunması nedeniyle geçmişti. O dönem Irak’ta iş yaptığı vurgulanan Türkkan’ın askerlerle birlikte alıkonulduğu ve başına çuval geçirildiği belirtilmişti.