Gönyeli’den tek atış 0-1

Stat: Paşaköy 100.Yıl Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Necmi Bulut, Mehmet Ekişici

Mesarya: Hasan Piro, Abdullah, Oğuzhan, Yusuf, Bilal, Hüseyin Çıdamlı (Dk 67 Cem), Okan (Dk 67 Mustafa Ayker), Candy, Salahi, Ertaç, Remzi

Gönyeli: Kemal, Ulaş, Kahraman, Isaac, Talat, Süleyman, Ahmetcan Temel, Rıdvan (Dk 54 Kağan), Şükrü (Dk 77 Burak), Ahmet Hatay, Agoha

Gol: Dk 28 Sampson Agoha (Gönyeli)

Kırmızı Kart: Dk 74 Sampson Agoha (Gönyeli)

AKSA Süper Lig’in 24. hafta maçında Gönyeli deplasmanda Mesarya takımını 1-0 mağlup ederek, önemli 3 puanın sahibi oldu. Gönyeli maçı 10 kişi tamamladı. Agoha direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Dk.15: Gönyeli atağında Şükrü’nün vuruşunda kaleci Hasan Piro inanılmaz bir kurtarış yaptı.

Dk.20: Mesarya serbest vuruşunda Ertaç’ın vuruşunda kaleci Kemal çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

Dk.28: Gönyeli atağında sağ kanattan Şükrü’nün ortasında Agoha arka direkte topu ağlara gönderdi. 0-1

İlk devre 0-1 bitti.

Dk.52: Mesarya serbest vuruşunda Ertaç’ın vuruşunda top auta gitti.

Dk.56: Mesarya atağına Remzi’nin pasıyla topla buluşan Ertaç’ın vuruşunda kaleci Kemal topu kurtardı.

Dk.74: Gönyeli takımında Agoha yardımcı hakem Necmi Bulut’a küfür etti. Turgay Misk oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Maçta başka gol olmayınca Gönyeli önemli deplasmandan 3 puanla döndü. Bu sonuçla Gönyeli 42 puana yükseldi. Mesarya 34 puanda kaldı.