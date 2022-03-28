579 hasta iyileşti

Lefkoşa Pandemi Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 4 kişi yaşamını yitirdi, son 24 saatte 747 pozitif vakaya rastlandı.

Hayatını kaybedenlerin66 yaşındaki Orhan Meriç, 76 yaşındaki Nazım Kızılbora, 78 yaşındaki Emine Coşkunsu olduğu belirtilirken, bir hastanın ismi ise açıklanmadı.

Meriç’in bir süredir kanser tedavisi de gördüğü, Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtildi.

Aslen Baf'lı olan Zümrüköy sakinlerinden Emine Coşkunsu’nun ise 2 doz Sinovac, 3 doz BionTech aşılı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Büyük Han’ın tanınmış esnaflarından biri olan Dağarcık ustası Kızılbora’nın ise diyabet hastası olduğu, 3 doz Sinovac, bir doz BionTech aşısı yaptırdığı bildirildi.

579 kişi taburcu edildi

Bir günde 4 can kaybının yaşandığı Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 747 pozitif vakaya rastlandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yapılan 20 bin 616 test sonucu 747 pozitif vakaya rastlanırken, 579 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 348 kişi Lefkoşa, 125 kişi Girne, 197 kişi Gazimağusa, 42 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele ve 12 kişi Lefke Bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 20.616

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 747

Ülke dışından gelen vaka sayısı: 0

Yerel vaka sayısı: 747

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 579

Dün kaybedilen hasta: 4

Yapılan toplam test sayısı: 6.317.201

Toplam vaka sayısı: 81.448

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 75.548

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 6204

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 44

Karantinadaki vaka sayısı: 6155

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 216

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 5

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 43

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 172

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1511

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138615 "

Güneyde can kaybı olmadı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 82 bin 650 test sonucunda 4 bin 314 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, can kaybı yaşanmadı.

Toplam vaka sayısının 410 bin 020'ye ulaştığı Güney Kıbrıs'ta, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 927'de kalırken, tedavisi süren 173 hastanın 18'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.