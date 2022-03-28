Rakam verilmiyor

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde yer alan 10’uncu parseldeki üçüncü araştırma sondajının geçtiğimiz hafta resmen sona ermesinin ve İngiliz “Stena Forth” sondaj gemisinin tespit ettiği doğal gazla ilgili yapılan değerlendirmelerin, Rum Yönetiminin enerji programındaki “durgun suları bulandırdığı” ileri sürüldü.

Haftalık Kathimerini gazetesi “Glafkos Beklentileri Canlı Tutuyor” başlığıyla geniş yer ayırdığı haberinde, 2019 yılının Şubat ayında “Glafkos-1’de” yapılan ikinci sondajda olduğu gibi, ortaya somut oranlar açıklanmamasına rağmen, araştırmaların bulgularının “Delphyne-1” hedefindeki ilk araştırma sondajında olduğu gibi, önemsiz olarak addedilmemeleri gerektiğine işaret etti.

Mevcut aşamada “yüksek kaliteli özelliklere sahip doğal gaz varlığını gösteren sondaj” ifadesinin, yalnızca olumlu olarak değerlendirilebileceğini yazan gazete, Amerikan şirketinin, gayri resmi olarak, uluslararası borsalardaki varlığıyla ilgili meselelerden ötürü oldukça dikkatli olduğunu belirtti.

“Glafkos-2” hedefindeki miktarların belirlenmesinin, veri toplanması ve analiz edilmesinin tamamlanmasını içeren bir süreçten ortaya çıkacağını ve bunun sonuçlarının atılacak bir sonraki adımları belirleyeceğini kaydeden gazete, önümüzdeki dönemde izlenecek olan sürecin, ilk olarak verilerin analiz edilmesi, ikinci olarak hükümetle görüşülmesi, üçüncü olarak da enerji çalışmalarının nasıl ilerleyeceğine dair kararlarla alakalı olacağını ifade etti.

2022 yılının geri kalanında denizde çalışmalar yapılmayacağını ve önümüzdeki dönemde verilerin analiz edilmek için ABD-Teksas’a gönderileceğini kaydeden gazete, sonraki hamlelerin planlanmasından ortaya çıkan olumlu unsurun, ExxonMobil şirketinin “Glafkos-2” yatağıyla ilgilenmesi olduğunu, çünkü yapılan çalışmaların yatağın potansiyeline dair bir ilk izlenim verdiğini belirtti.

Ancak bu izlenimin atılacak bir sonraki adımların belirlenmesi açısından kesin olmadığına işaret eden gazete, bununla birlikte, şirketin 10’uncu parsel içerisindeki ilk araştırma sondajı denemesinde izlediği taktiğin, şirketin şu an “Glafkos-2” hedefinde takip ettiği eylemin mantığını güçlendirdiğini kaydetti.