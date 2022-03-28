‘Birleşik Kıbrıs’a karşıyız’

Bağımsızlık İttifakı, bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin (STÖ), yeni geçiş kapılarının açılması ve Kıbrıs sorununda görüşmelerin yeniden başlaması için önceki gün Lefkoşa’nın hem kuzeyinde, hem de güneyinde gerçekleştirdiği eylemi protesto ettiğini bildirdi. Açıklamada Kıbrıs Türk Halkının güvenliği ve egemenliğinin “Federal Birleşik Kıbrıs” adı altında değil tam bağımsız egemen devletle sağlanabileceği belirtildi.

Açıklamada “bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin sınır kapılarının açılması ve ‘Birleşik Federal Kıbrıs’ için yaptıklarını iddia ettikleri eylemin Kıbrıs Türk Halkını tahrik etiğini savundu.

Yazılı açıklama yapan Bağımsızlık İttifakı tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar belirtildi:

“İttifakımız siyasal partilerin ve sendikaların Kıbrıs Türk Halkını tahrik eden bu faaliyetleri KKTC Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Başsavcılığı nezdinde şiddetle protesto etmektedir.

Annan Planı Referandumu öncesi yaptıkları mitinglerde açılmasını akla hayale getirmedikleri sınır kapıları için ittifakımız, 2003 yılında dönemin Başbakanı Dr. Derviş Eroğlu’na ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’a talepte bulunduk.

Kapıların açılması talebini bizzat ittifakımızın yaptığını anımsatmak, Kıbrıs Türk Halkının güvenliği ve egemenliğinin “Federal Birleşik Kıbrıs” adı altında Rum çoğunluğunun hegomanyası altında değil tam bağımsız egemen devletle sağlanabileceğini önemle vurgulamak isteriz. “