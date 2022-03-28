‘Kaosa neden olur’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümetin, Cumhuriyet Meclisi’ne sunarak ivedilik kararıyla komitede görüşülmeye gönderdiği Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarı ve ilgili olan Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Yollar ve Binalar (Değişiklik) Yasa Tasarısının reform değil, kaos yaratır yaratacağını savundu.

CTP tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapılacak değişikliğin, “alelacele, hiçbir kriteri, raporu ve çalışmayı dikkate almayarak” değil, geçiş süreleri, iş birlikleri, bilimsel çalışmalar da öngörülerek, yerel paydaşların ve tüm tarafların katılımıyla toplum faydasına yapılacak bir değişiklik olması gerektiği ifade edildi.

Yapılacak bir çalışma için CTP’nin bütün kadrosuyla hazır olduğu belirtilen açıklamada, süreç hakkında yapılan değerlendirmeler şu şekilde paylaşıldı:

“1.Haziran 2022 tarihinde yapılması Anayasal bir zorunluluk olan Yerel Seçimler, Anayasa’nın öngördüğü şekilde ve zamanında yapılmalıdır.

2.Yerel yönetimler, halka en yakın birimlerdir. Sorumluluk alanları içerisinde gerek halkın ihtiyaçlarını karşılamak, gerekse yerelden kalkınmaya katkı sağlamak gibi önemli bir işleve sahiptirler. Bu nedenle Cumhuriyetçi Türk Partisi yerel yönetimleri ve yerinden yönetimi önemsemekte, belediyeler reformunu da kaçınılmaz görmektedir.

3.Belediyeler reformu, sadece belediye sayısını azaltmakla sınırlı bir çalışma değildir. Önemli olan reformun hangi kriterlere bağlı olarak yapılacağı ve kapsayacağı içeriktir.

4. Yerinden yönetimin güçlendirilmesi ise merkezi idarenin yetkisinde bulunan bazı sorumlulukların yerel yönetimlere aktarılması, hizmet çeşitliliğinin artırılması demektir.

5. Reform adı altında yapılan çalışmada bazı belediyeler, bucak ve ilçe kavramları üzerinden kapatılmaktadır. Bu, doğru bir yaklaşım değildir. Belediyelerin birleştirilmesinde nüfus, ekonomi, coğrafi sınırlar, halka hizmet götürme olanağı gibi birçok kriter de dikkate alınmalıdır.

6. Yurttaşların daha iyi ve kaliteli hizmet alabilmesi için yerel yönetimlerin özerkliği, mali gücü, yetki ve sorumlulukları, bütünsel bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bunun, demokratik katılımcılık ilkesine bağlı olacak şekilde yapılması gerekmektedir.

7.Yerel yönetimlerin tutarlılık, sorumluluk, hesap verebilirlik, adillik, katılımcılık, şeffaflık, etkinlik, çalışma uyumu, hukuka bağlılık, yerindelik ve ölçülülük prensipleri üzerine kurgulanması gerekmektedir.”