‘Hazır olmaya çalışıyoruz’

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Birinci Lig temsilcisi Çetinkaya’da hazırlıklar 1 Ekim’de başlarken, Teknik Direktör Cemal Kır sürecinin nasıl devam edeceğini merak ettiklerini söyledi.

Karara göre yol haritası belirleyeceğiz

Özellikle dün yapılan açıklamanın çok olumlu gelmediğini söyleyen Çetinkaya çalıştırıcısı Cemal Kır, bugün çıkacak olan karara göre yeni bir yol haritası belirleyeceklerini söyledi.

Oyuncuları formda tutmaya çalışıyoruz

1 Ekim tarihinden itibaren haftada 3 gün oyuncularla bir araya geldiklerini ifade eden Cemal Kır, oyuncuları fiziksel olarak iyi durumda tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Oyuncuların isteklerinden memnunum

Oyuncu grubunun belirsizliğe rağmen katılım ve isteklerinden memnun olduğunu belirten Kır, çıkacak olan sonucu beklediklerini sözlerine ekledi.