Milli gelir ikiye katlanacak

Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle KKTC’de yeni bir dönemin başladığını belirten uzmanlar, 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılacak olmasıyla milli gelirin ikiye katlanacağını, Kıbrıs Türklerinin Rumlar karşısından yok sayılan haklarının korunacağını ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de elinin güçleneceğini belirtti.

Uzmanlar, 5 yıl görevde kalacak Tatar'ın ülkedeki olası politikalarını ve seçim sonucunun Doğu Akdeniz politikasına yansımalarını, AA muhabirine değerlendirdi.

Türk-Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı ve Uluslararası Diplomatlar Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Tatar'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının Kıbrıs ve Kıbrıs Türk halkı için tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Özgöker, "Bundan sonra Kıbrıs Türkü'nün sözde federasyon çerçevesinde Rumların esaretinde 2. sınıf bir azınlık toplumu haline getirilmesi, kendi kimliğini, siyasi ve ekonomik özgürlüğünü kaybetmesi tehlikesinin bertaraf edileceğini, böylece Kıbrıslı Türkler ve KKTC ana vatan Türkiye ile birlikte egemen, bağımsız ve müreffeh bir devlet olarak uluslararası arenada diğer devletlerle eşit statüde yer alacaktır." ifadelerini kullandı.

Tatar'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması ile Kapalı Maraş'ın 46 yıl sonra iskan ve kullanıma açılacağını da aktaran Özgöker, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'nun rivierası kabul edilen, 1974'te kapanmadan önce yatak kapasitesi Türkiye'nin 2 katı fazla olan Kapalı Maraş'ın ekonomiye kazandırılması ile KKTC'nin gayrisafi milli hasılası (GSMH) ilk sene yatırımlar sebebiyle yüzde 50'den fazla artacak. İnşaat, onarım, restorasyon faaliyetleri tamamlanıp onlarca 5 yıldızlı otel, apart otel ve motel ile yüzlerce ultra lüks iş yerinin tekrar faaliyete geçmesi ile de KKTC'de 3-4 yıl içinde toplam GSMH 2 katından fazla artacaktır."

"Rum politikaları baltalanacaktır"

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca ise KKTC seçimlerinde çıkan sonucun Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası ve KKTC iç siyaseti açısından çok daha sağlam devam edeceğinin işareti olduğunu söyledi.

Karaca, Maraş açılımı ile Türkiye'nin KKTC üzerinde çok farklı bir ekonomik model sürdürebileceğini vurgulayarak "Cumhurbaşkanı Tatar'ın iş birliğiyle Türkiye, KKTC'deki gücünü kuvvetlendirmeye çalışacaktır. Şu açık ve nettir ki KKTC'deki en önemli sorun işsizlik ve ulaşım sorunudur. Su sorunu çözüldü. Bundan sonraki süreçte Türkiye, ulaşım dahil Kıbrıs özelinde bir sanayileşme hamlesi başlatabilir." diye konuştu.

Karaca, seçim sonucunun Doğu Akdeniz politikasına yansımalarına da değinerek şu değerlendirmede bulundu:

"Doğu Akdeniz ile ilgili her politika KKTC'yi de içine alan bir politikadır. Bu bağlamda baktığımız zaman Türkiye, Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge konusunda, Kıbrıs adasının tamamı üzerinde yalnızca Rumların muhatap alınmasına karşı çıkıyor. Buraya bir Türk delegasyonunu sokmak esasında tarih boyunca kendilerini Kıbrıs'ın tek sahibi olarak gören Rumların politikalarını da ciddi bir şekilde baltalayacaktır."