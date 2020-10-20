Önemli öneri

Ombudsman Emine Dizdarlı, gürültü kirliliğinin, insan ve çevre sağlığı açısından önemli bir tehlike oluşturduğunu, önlem alınması gereken çevresel sorunlardan biri olduğunu belirterek, önlenmesi adına Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü ve belediyelerin yetkilerini kullanmaları ve işbirliği içerisinde çalışmalarının şart olduğunu belirtti.

Dizdarlı, gürültü kirliliği ile ilgili önlemler almak ve bu tür bir çevre sorununu gidermek açısından tek yetkili kurumun Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü olmadığını, belediyelerin de gürültü kirliliği ile ilgili alabilecekleri tedbirler ve yetkileri olduğunu ifade etti.

Ombudsman Emine Dizdarlı, Oscar Resort Otel’in sahibi Erdem Oskar'ın başvurusu üzerine hazırlanan raporunu yayımladı.

“Gürültü sınır değeri 3 kez aşıldı…”

Dizdarlı, Püsküllü Mevki, Hasan Esat Işık Sokak’ta bulunan Oscar Resort Otel’in sahibi Erdem Oskar’ın, konu otelin hemen yanında bulunan Lord’s Palace isimli otelin, yaz mevsiminde açık hava kulübünde, kış mevsiminde ise kapalı mekanında haftada 3 gece yapılan yüksek sesli müzik faaliyetinden hem otel müşterilerinin hem de çevre sakinlerinin çok rahatsız olduğunu, defalarca şikayet etmesine rağmen Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü’nün rahatsızlığı giderici herhangi bir önlem almadığını iddia ederek Ombudsmandan yardım talebinde bulunduğunu kaydetti.

Raporda, Oskar’ın şikayeti üzerine Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü’nün gürültü kirliliğini gidermek amacıyla Lord’s Palace Otel işletmesine ciddi önlemler aldırmasının kayda değer olduğu belirtilirken ancak müdürlüğün yıl içerisinde yapmış olduğu ölçümlerde gürültü sınır değerinin 3 kez aşılmış olduğunu tespit ettiği halde yasa ve tüzükten kaynaklanan yetkilerini kullanmamasının yaratılan rahatsızlığın sonlandırılması açısından görevini layıkıyla yerine getirmediğini gösterdiği yer aldı.