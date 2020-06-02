‘Hedefimiz play-off’

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Maraş’ın 20 yaşındaki oyuncusu Yıldıray Fenercioğlu, takım olarak hedeflerinin play-off oynamak olduğunu söyledi. Antrenmanların yoğun geçtiğini de dile getiren genç golcü, iyi bir takım olduklarını ve hedeflerine ulaşabileceklerine inandığını söyledi.

Dumlupınar altyapısından yetiştikten sonra daha fazla forma şansı bulması için sezon başında kiralık olarak Maraş'a verilen ve başarılı performansı ile adından sıkça söz ettiren 20 yaşındaki Yıldıray Fenercioğlu, takım olarak hedeflerinin play-off oynamak olduğunu söyledi. Antrenmanların yoğun geçtiğini de dile getiren genç golcü, iyi bir takım olduklarını ve hedeflerine ulaşabileceklerine inandığını söyledi.

Kalan 8 maçı kazanmak istiyoruz

"Sezona çok geç başladık ve herkesin ligden düşer gözüyle baktığı takım ilk devreyi 3. sırada bitirdi. İkinci devreye çok kötü başladık ve şu an 6. sıradayız” diyen genç oyuncu “Kalan son 8 maçta hedefimiz puanlar toplayarak play-off oynamaktır” dedi.

Oynayarak geliştim

Yıldıray geçen sene talihsiz bir sakatlık geçirdiğini ve sezonun kendi için çok kötü geçtiğini belirterek “Bu sene Maraş'a geldikten sonra oynayarak, gelişerek, tecrübe kazanarak benden beklenen performansı vermeye çalıştım. İyi ki Maraş’a geldim, geldiğim için çok mutluyum" dedi.

