Güney’de toplam sayı 952 oldu

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 3 yeni korona virüs vakası saptandı, böylece toplam vaka sayısı 952’ye ulaştı.

Rum haber kaynakları, son 24 saatte 1473 test yapıldığını ve tespit edilen vakalardan birinin öğrenci, birinin tutuklu, birinin de kuaför ve güzellik salonu personeli olduğunu duyurdu.