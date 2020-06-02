Yeni başsavcı yemin etti

Başsavcılığa seçilen Sarper Altıncık, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın huzurunda bağlılık yemini etti.

Yemin töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, toplumların siyasi ve ekonomik sorunlar nedeniyle tökezleyebileceğini ama adalet duygusunun hiçbir zaman tökezlememesi gerektiğini vurgulayarak, “Eğer bir ülkede toplum adalet duygusuna olan inancını yitirirse o toplum çok şeyini yitirmiş demektir. Siyasal sistemler arıza yapabilir, düzeltilir. Ekonomik sıkıntılar yaşanabilir, düzeltilir ama adalet duygusu her şeyin başında gelir” dedi.

Yemin töreninde, Sarper Altıncık’ın özgeçmişi okundu; ardından Başsavcı Sarper Altıncık bağlılık yemini etti.

Tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmasıyla sona erdi.



“Toplum adalet duygusuna olan inancını yitirirse o toplum çok şeyini yitirmiş demektir”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasında, Başsavcı Sarper Altıncık’a görevinde başarılar dileyerek, “Görevini, Anayasa’nın emrettiği şekilde ve biraz önce kendisin de yemininde ifade ettiği çerçevede en iyi şekilde yerine getireceğinden kuşku duymuyorum. Başsavcılık bağımsız bir makamdır. Tam bir tarafsızlık içinde sadece Anayasa’nın ve demokratik, laik hukuk devleti olmanın gereklerinin yerine getirileceği bir görev dönemi temenni ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adalet sistemimiz içerisinde yargı ve savunmayla birlikte Başsavcılık makamının da son derece önemli bir görev ifa ettiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

“Toplumlarda siyasal sorunlar olabilir, ekonomik sorunlar olabilir, toplumlar o yönleriyle veya başka yönleriyle tökezleyebilirler ama adalet sistemi hiçbir zaman tökezlememesi gereken ve yurttaşlardaki adalet duygusu hiçbir zaman zedelenmemesi gereken olgudur. Ve bunlar sadece sözlü olarak değil, vicdanlarda da hissedilmesi gereken bir duygu olduğuna inanıyorum. Eğer bir ülkede toplum adalet duygusuna olan inancını yitirirse o toplum çok şeyini yitirmiş demektir. Siyasal sistemler arıza yapabilir, düzeltilir. Ekonomik sıkıntılar yaşanabilir, düzeltilir ama adalet duygusu her şeyin başında gelir diye düşünüyorum. Ve bunun tecellisi için, en iyi şekilde yaşam bulması için başsavcı olarak ve devletin de Hukuk Danışmanı olarak en iyi şekilde hizmet vereceğinize inanıyorum. Göreviniz, toplumumuz ve sizler için hayırlı olsun.”

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 12:35