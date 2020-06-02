Okuyucu Mektubu - Erol CANSEÇ

Öyle bir dünya hayal et ki, hiçbir şey uğruna savaşılmadan, kan dökülmeden, ırk, din ve renk ayrımcılığı olmadan, tüm dünyanın üzerinde yalnızca mavi bir dünyadan başka bir şey olmadığını düşün. Herkesin yeterince herkese mevcut olan her şeyi paylaşabileceği bir dünyayı düşünmek belki de birçok kişiye imkânsız olabileceği inancındadır.

Fakat bu bir hayal değildir ve en kısa bir zamanda adım adım o günlere gidildiğinin birçok örnekleri son zamanlarda hayata geçtiğini görebiliriz. Böyle bir projeyi hayata geçirmek için belki de dünyada öyle bir kişinin olamayacağını ve dünya düzeni kuruldu kurulalı, dünyayı yöneten bazı kişilerin güçlerine karşı hiçbir şekilde karşı koyamayacak bir kişi olamayacağına inanılıyor.

Fakat öyle bir kişi ilk kez ön plana çıkmıştır ve yıllar önce bu projeyi hayata geçirmek için hayatını kaybeden bir liderin projesini omuzlayarak, hiçbir beklentisi, hiçbir korkusu, hiçbir başka hedefi olmayan ve yalnızca bırakılan yerden alıp hayata geçirmeye çalışan ve son günlere kadar başarı ile yoluna devam eden bir dünya, barış gönüllü kişiler vardır.

Dünyada tüm çarpık sistemleri çökertmek için, (sağlık, organ nakli, insan trafiği, temiz enerji, çocuk ticareti, vergi düzeni, savaşlar, rüşvetler, diktatörlük, din ırk, renk ülkelerin yönetim şekilleri vs. vs.) gibi birçok çarpık sistemi çökertmek ve yerine barış, huzur ve paylaşma modelini hayata geçirmek için yemin eden bir kişi tarihlere ismini bile dünya barış unvanını önemsemeyen, istemeyen, tek vizyonu bir yemin üzerine kurmuş bir lider olarak tarihlere geçecektir.

Son zamanlarda olan olaylara bir göz atılır ise, örneğin Suriye’deki stratejisi, Güney ve Kuzey Kore’nin yeni anlaşmaları, İran’a karşı uyguladığı yol haritası, Suudi Arap ülkesinde petrole karşı yapmış olduğu engeller ve son olarak birkaç gün önce beş asırdan beri süren Afganistan ve Talibanlar arasında imzaladığı barış, ateşkes anlaşması, adım adım hayata geçirmek istediği projelerinin başlangıcının adımlarıdır.

#Kıbrıs konusuna gelince yine benzeri bir olaydır. Kim derdi ki Sn. Cumhurbaşkanımız Akıncı Amerika’dan gelip seçim kazanacak ve bir sonraki gelecek seçimi bile şimdiden %100 kesin gözüyle kazanacak olarak görmemek elde değildir. Akdeniz’de bulunan tüm ülkelerin petrol veya doğal gaz arayışları için getirmiş oldukları araştırma gemilerinin bir anda sularımızdan çekilmesinin en kesin örneğidir. Petrolün artık yerini temiz enerjiye bırakacağını, bu ülkeler çok iyi bildiklerinden ve adaya bundan sonra, dünyada olacağı gibi barış geleceğinin çok iyi bildikleri olması gerekir ki bir anda geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

Kısacası cevap aramak istiyorsanız JFK’nin (q) projesine bir bakmak gerekiyor ki bu liderin ne yapmak istediğini anlayabilesin #bu lider ve dünyada son lider olarak kalacağı görülen Donald Trump’tır.



Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 14:44