“Ekmek kapımızı açın”

Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkler, Cumhuriyet Meclisi önünde hak ve taleplerini dile getirmek için eylem yaptı.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan kararlar nedeniyle işlerine gidemedikleri için mağdur olan bir eylemciler, “İşimize dönmek istiyoruz” yazılı pankartlarla ve sloganlarla saat 11.00’de Meclis önünde eyleme başladı. Kapıların açılmasını isteyen eylemciler, hükümeti istifaya çağırdı.

Güney Kıbrıs’ta çalışan ve işlerine gidemeyen işçiler 15 Mayıs tarihinde Mertehan sınır kapsında yine eylem yapmış ve kapıların açılmasını talep etmişti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 28 Şubat’ta koronavirüs önlemi gerekçesiyle Derinya, Lokmacı, Bostancı ve Lefke sınır kapılarını kapama kararı almıştı.

KKTC’de 10 Mart’ta ilk koronavirüs vakası görülmesiyle UBP HP hükümeti de kara, deniz ve hava ulaşımına sınırlama getirilmesi ile ilgili karar üretmişti, ülke kapanma sürecine girmişti.