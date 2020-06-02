Easyjet hızlı başlıyor

İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, ağustos ayının sonuna kadar tüm destinasyonların yüzde 75’ine yeniden uçuşların yapılmasının planlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, bu ay içerisinde kademeli olarak uçuşların yeniden başlayacağı ve ağustos ayının sonuna kadar koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde uçuş yapılan tüm destinasyonların yüzde 75’ine yeniden uçuş yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada günlük sefer sayılarının salgın öncesindeki döneme göre daha az olacağı belirtildi.

MASKE TAKMAK ZORUNLU OLACAK

EasyJet açıklamasında tüm uçuşlarda tüm yolcu ve kabin görevlilerinin maske takmasının zorunlu olacağı, yiyecek içecek servisinin ise yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, “Uçuşların sıklığı normalden daha az olacak. Bu şirketin temmuz ve eylül ayları arasındaki dönemde normal kapasitesinin yüzde 30’unda hizmet göstereceği anlamına geliyor.” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 18:15