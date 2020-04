‘Herkes bildiği işi yapsın’

Beyzade ÜNALMIŞ

Covid-19 vakasının bitmediğini hatırlatan Çetinkaya Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, sürecinde kolay kolay tamamlanmayacağını belirtti. Gerçekçi olmak gerekirse sporun şu an itibariyle uzak olduğunu vurgulayan Bolkan, birçok bilmişlik taslayan meslektaşı da olduğunu belirterek popülizme gerek olmadığını ve herkesin bildiği işi yapması gerektiğini ifade etti.

Açıklamaları üzülerek okuyorum

Her gün gazete okuması yanında sosyal medyayı da takip ettiğini belirten Çetinkaya Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, birçok teknik adamın süreçle ilgili yaptığı açıklamaları üzülerek okuduğunu söyledi. Ekonomik olarak sporun da bu süreçten ciddi zararlar göreceğinin altını çizen Mehmet Bolkan, bu dönemde en doğru olanın önlerinde bulunan 2 yıl adına planlamanın yapılması olduğunu söyledi.

Şu an spora uzağız

Son günlerde 15-20 günde hazırlanıp haftada 3 maç yapmanın söylemlerinin dolaştığını bunun da son derece gülünç olduğunu belirten Çetinkaya Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, bunu söyleyenlerin bir çoğunun 2-2.5 ay hazırlık dönemi yapan, kamp yapan teknik adamlar olduğunu belirtti.

Neden bu kadar acelecilik?

Neden bu kadar aceleci davranıldığını anlamakta güçlük çektiğinin altını çizen Mehmet Bolkan, kaybedilecek bir şeyin olmadığını bunun da unutulmaması gerektiğini ifade etti. Futbolcuların ne bir lego, ne de robot olduğunu hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, tek düşüncesinin sağlık olduğunu söyledi.

Popülizm yapılıyor

Birçok kişinin özellikle maçların başlaması ile ilgili popülizm yaptığını söyleyen Mehmet Bolkan, bunları her gün gerek gazete, gerekse sosyal medyada üzülerek takip ettiğini ifade etti. Kendisinin birçok doktor ile hemen her gün konuştuğunu belirten Çetinkaya Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, sürecin Haziran sonuna kontrol altına alınabileceğini düşündüğünü söyledi. Her şeyin temizlenip bitişi sonrasında eğitim ve sporun başlanabileceğini hatırlatan Bolkan, acele etmenin anlamsız olduğunu belirterek, herkesin bildiği işi yapmasını vurgulayarak sözlerini tamamladı.